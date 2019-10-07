Lahmacun uçurumu

Son zamanlarda tüketicilerin lahmacuna ilgisinin de arttığını kaydeden sektör temsilcileri, lahmacun satışlarının pizzayı aştığını belirtiyor.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, lahmacunun tane fiyatının 4 liradan aşağı satılmasının mümkün olmadığını söyledi.

4 lira sınırı!

Lahmacunda fiyat farklarının çok fazla oluştuğunu söyleyen Bingöl, “Lahmacun fiyatları lokasyona göre 20 liraya kadar çıkıyor. Belli bir fiyat yok. Kullanılan malzeme, lahmacunun satıldığı dükkânın lokasyonu, dükkânın markası gibi pek çok kriter fiyatları etkiliyor” dedi.

Bazı seyyar satıcılar lahmacunun tanesini 1.5 liraya satıyor. Ramazan Bingöl ise konuya ilişkin olarak, “Seyyar satıcılar 1.5 liraya satıyor fakat kirası yok, çalışanı yok. Ayrıca nasıl malzeme kullanıldığı da bilinmiyor. Lahmacunun fiyatını malzemeler belirliyor. 4 liradan aşağı satılması mümkün değil” dedi.

Pizzadan büyük piyasası var

Maç günlerinde lahmacun satışlarının yüzde 100’e çıktığını belirten Ramazan Bingöl, “Lahmacun satışları pizzayı geçti. Eskiden çok fazla lahmacun yenilmiyordu. Artık çok fazla tercih ediliyor” diye konuştu.

Nişantaşı’ndaki Tatbak’ın işletmecisi Fatih Katıkçı ise, kullanılan malzemenin lahmacun fiyatlarını etkilediğini açıkladı. Bazı lahmacun satışı yapan yerlerin kıymaya soğanı fazla kattığını bu nedenle de kıyma oranının düşük olduğunu söyleyen Katıkçı, “Bazı yerler de sebzeli yapıyor. Biz de sebze oranı yüksek Antep lahmacunu yapıyoruz. Sebzeli lahmacunlarda kıyma oranı yüksek oluyor” dedi.

Fark yok...

Hacı Bozan Oğulları Yönetim Kurulu Başkanı Murad Bozanoğlu, lahmacundaki fiyat farkının tamamen bölgesel giderlerden dolayı olduğunu dile getirdi. Farklı fiyatlardan satılan lahmacunlarda malzeme konusunda hiç bir farkın olmadığını belirten Bozanoğlu, Bodrum’daki yüksek fiyatların da giderlerden kaynaklı olduğunu kaydetti. Bozanoğlu, “İstanbul’da günlük lahmacun tüketimi 1 milyonun üzerinde. Türkiye genelinde ise bu rakamın 3 milyonu aştığını düşünüyoruz” dedi.

Tavuk taşlığı ve iç yağı!

Lahmacun dükkânı bulunan bir esnaf, fiyat farklarının kullanılan malzemeden kaynaklandığını söyleyerek, ucuz satan yerlerin tavuk taşlığı, iç yağı ve tavuk derisi gibi malzemeler kullanıldığını belirtti. Esenyurt’ta lahmacun satışı yapan bir esnaf ise, kira giderleri yüksek olan işletmelerin lahmacunu ucuza satamayacağını söyledi.