BİST103.4640EURO6,28 0,30USD5,710,28ALTIN276,450,27
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi Latin Amerika’da THY’ye büyük ilgi
    07.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Latin Amerika’da THY’ye büyük ilgi

    Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bu yıl 24’üncüsü düzenlenen ve 4 gün sürecek Latin Amerika Uluslararası Turizm Fuarı (FIT) başladı.

    Latin Amerika’da THY’ye büyük ilgi

    THY Arjantin Müdürü Yahya Zahit Şensoy, “Latin Amerika Uluslararası Turizm Fuarı, bölgedeki en önemli fuarlardan. Arjantin’de de varlığımızın devamı için bu fuara katılmak bizim için önemli. Bu yıl Arjantin’de River Plate futbol kulübünün forma sponsoru olduğumuz için bu pazarda varlığımızı güçlendiriyoruz” dedi.

    Türkiye tanıtılıyor

    Arjantin’in THY için bölgede önemli bir nokta olduğunu belirten Şensoy, “Arjantin halkının Türkiye’ye olan ilgisini daha fazla pekiştirmek ve Türkiye’ye nasıl ulaşacaklarını göstermek için bu fuarda yer alıyoruz.

    Fuar çerçevesinde halka ülkemizin güzelliklerini tanıtıyoruz. Fuara gelen halk da zaten nasıl uçulacağını merak ediyor ki biz de bunun için buradayız” diye konuştu.

    Türkiye’nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay da fuarda THY ve Türkiye’den fuara katılan seyahat şirketlerinin stantlarını ziyaret etti.

     

    Alev alev yandı...Fatih’te iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Metruk binanın alev alev yanması da kameralar tarafından kaydedildi.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa saat kaçta başlıyor?

    Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa saat kaçta başlıyor?

    On Numara çekilişi saat kaçta? 7 Ekim On Numara çekiliş sonuçları...

    On Numara çekilişi saat kaçta? 7 Ekim On Numara çekiliş sonuçları...

    Eser Yenenler baba oldu! Eser Yenenler eşi Berfu Yıldız kimdir?

    Eser Yenenler baba oldu! Eser Yenenler eşi Berfu Yıldız kimdir?

    Turizmin yeni gözdesi: Tunceli

    Turizmin yeni gözdesi: Tunceli

    Sıradaki Haber