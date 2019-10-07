Latin Amerika’da THY’ye büyük ilgi

THY Arjantin Müdürü Yahya Zahit Şensoy, “Latin Amerika Uluslararası Turizm Fuarı, bölgedeki en önemli fuarlardan. Arjantin’de de varlığımızın devamı için bu fuara katılmak bizim için önemli. Bu yıl Arjantin’de River Plate futbol kulübünün forma sponsoru olduğumuz için bu pazarda varlığımızı güçlendiriyoruz” dedi.

Türkiye tanıtılıyor

Arjantin’in THY için bölgede önemli bir nokta olduğunu belirten Şensoy, “Arjantin halkının Türkiye’ye olan ilgisini daha fazla pekiştirmek ve Türkiye’ye nasıl ulaşacaklarını göstermek için bu fuarda yer alıyoruz.

Fuar çerçevesinde halka ülkemizin güzelliklerini tanıtıyoruz. Fuara gelen halk da zaten nasıl uçulacağını merak ediyor ki biz de bunun için buradayız” diye konuştu.

Türkiye’nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay da fuarda THY ve Türkiye’den fuara katılan seyahat şirketlerinin stantlarını ziyaret etti.