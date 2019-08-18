Lavanta pazarÄ± coÅŸkulu

TÃ¼rkiyeâ€™de Ã¶zellikle son yÄ±llardaÂ Ã¼retimi artan lavanta, kozmetikten temizlik sektÃ¶rÃ¼ne, saÄŸlÄ±ktan sanayiye kadar geniÅŸ bir alanda kullanÄ±lÄ±yor. LavantanÄ±n dÃ¶nÃ¼me verimi Ã§iÃ§ek olarak 150 ile 400 kilogram arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸirken, yaÄŸ verimi Ã§iÃ§ek veriminin yÃ¼zde 2 ile yÃ¼zde 5â€™i arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor. Bu yÄ±l itibarÄ±yla Ã§iftÃ§iler, 1 kilogram yaÅŸ lavantayÄ± 1,5-2 liraya satÄ±ÅŸa sunarken, kurutulmuÅŸ lavantanÄ±n 1 kilogramÄ± 10-15 lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸen fiyatlardan satÄ±lÄ±yor. Bir dÃ¶nÃ¼m lavanta bahÃ§esinden 800 ile bin 100 lira arasÄ± kazanÃ§ elde edilebiliyor.

KÄ±raÃ§ arazi iÃ§in fÄ±rsatÂ

TÃ¼rkiyeâ€™de 2018â€™de 8.700 dÃ¶nÃ¼m alanda lavanta Ã¼retimiÂ gerÃ§ekleÅŸirken, bu yÄ±l itibarÄ±yla Ã¼retim alanÄ± bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ 10 bin dÃ¶nÃ¼mÃ¼ geÃ§ti. BuÂ alanlardan yaklaÅŸÄ±k 1.500 ton lavanta Ã§iÃ§eÄŸi, Ã§iÃ§eklerden ise 20-30 ton lavanta yaÄŸÄ± elde ediliyor.

Ä°lk dikimdeki can suyu haricinde su istemeyen lavantadan, Ã¼reticilerin kullanÄ±mÄ±nÄ± terk ettiÄŸi veya sulama imkanÄ± kÄ±sÄ±tlÄ±, eÄŸimli, toprak yapÄ±sÄ± iyi olmayan hatta hiÃ§birÂ ÅŸey yetiÅŸtirilemeyen kÄ±raÃ§ arazilerde bile Ã§ok iyi verim alÄ±nÄ±yor. Engebeli, kullanÄ±lmayan, kÄ±rsal ve parÃ§alÄ± tarÄ±m arazilerinde yetiÅŸtirilebilen bitki, milli ekonomiye ilave gelir saÄŸlÄ±yor.

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