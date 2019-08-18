BÄ°ST95.734-0,87EURO6,19-0,02USD5,580,30ALTIN271,32-0,49
CANLI BORSA
Â°
Åžehir seÃ§iniz
    MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiLavanta pazarÄ± coÅŸkulu
    18.08.2019 - 07:50| EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°

    Lavanta pazarÄ± coÅŸkulu

    TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiyeâ€™deki lavanta Ã¼retim alanlarÄ±nÄ±n 10 bin dÃ¶nÃ¼mÃ¼ geÃ§tiÄŸi bildirildi.

    Lavanta pazarÄ± coÅŸkulu

    TÃ¼rkiyeâ€™de Ã¶zellikle son yÄ±llardaÂ  Ã¼retimi artan lavanta, kozmetikten temizlik sektÃ¶rÃ¼ne, saÄŸlÄ±ktan sanayiye kadar geniÅŸ bir alanda kullanÄ±lÄ±yor. LavantanÄ±n dÃ¶nÃ¼me verimi Ã§iÃ§ek olarak 150 ile 400 kilogram arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸirken, yaÄŸ verimi Ã§iÃ§ek veriminin yÃ¼zde 2 ile yÃ¼zde 5â€™i arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor. Bu yÄ±l itibarÄ±yla Ã§iftÃ§iler, 1 kilogram yaÅŸ lavantayÄ± 1,5-2 liraya satÄ±ÅŸa sunarken, kurutulmuÅŸ lavantanÄ±n 1 kilogramÄ± 10-15 lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸen fiyatlardan satÄ±lÄ±yor. Bir dÃ¶nÃ¼m lavanta bahÃ§esinden 800 ile bin 100 lira arasÄ± kazanÃ§ elde edilebiliyor.

    KÄ±raÃ§ arazi iÃ§in fÄ±rsatÂ

    TÃ¼rkiyeâ€™de 2018â€™de 8.700 dÃ¶nÃ¼m alanda lavanta Ã¼retimiÂ  gerÃ§ekleÅŸirken, bu yÄ±l itibarÄ±yla Ã¼retim alanÄ± bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ 10 bin dÃ¶nÃ¼mÃ¼ geÃ§ti. BuÂ  alanlardan yaklaÅŸÄ±k 1.500 ton lavanta Ã§iÃ§eÄŸi, Ã§iÃ§eklerden ise 20-30 ton lavanta yaÄŸÄ± elde ediliyor.

    Ä°lk dikimdeki can suyu haricinde su istemeyen lavantadan, Ã¼reticilerin kullanÄ±mÄ±nÄ± terk ettiÄŸi veya sulama imkanÄ± kÄ±sÄ±tlÄ±, eÄŸimli, toprak yapÄ±sÄ± iyi olmayan hatta hiÃ§birÂ  ÅŸey yetiÅŸtirilemeyen kÄ±raÃ§ arazilerde bile Ã§ok iyi verim alÄ±nÄ±yor. Engebeli, kullanÄ±lmayan, kÄ±rsal ve parÃ§alÄ± tarÄ±m arazilerinde yetiÅŸtirilebilen bitki, milli ekonomiye ilave gelir saÄŸlÄ±yor.

    Â 

    Eminönüâ€™nde yollar göle döndüÄ°stanbul'da öÄŸle saatlerinde baÅŸlayan yoÄŸun saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle yollar göle dönerken, araçlar mahsur kaldÄ±. Tarihi KapalÄ±çarÅŸÄ± ve Eminönü Altgeçit ÇarÅŸÄ±sÄ±'nÄ± su bastÄ±. Fatih ve Eminönü'nde metrekareye 113 kg yaÄŸÄ±ÅŸ düÅŸtü.
    daha fazla video iÃ§in

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Eminönü'nde selin ardÄ±ndan son durum

    EminÃ¶nÃ¼'nde selin ardÄ±ndan son durum

    Beslenmesi yasak olan cins köpek, bir kadÄ±na saldÄ±rdÄ±

    Beslenmesi yasak olan cins kÃ¶pek, bir kadÄ±na saldÄ±rdÄ±

    Yer: Vatan caddesi! ÇarpÄ±p kaçtÄ±

    Yer: Vatan caddesi! Ã‡arpÄ±p kaÃ§tÄ±

    Gündüz deniz akÅŸam müzik

    GÃ¼ndÃ¼z deniz akÅŸam mÃ¼zik

    SÄ±radaki Haber