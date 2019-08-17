Lavanta üretimi desteklerle artıyor

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de özellikle son yıllarda üretimi artan lavanta, kozmetikten temizlik sektörüne, sağlıktan sanayiye kadar geniş bir alanda kullanılıyor.

Lavantanın dönüme verimi çiçek olarak 150 ile 400 kilogram arasında gerçekleşirken, yağ verimi çiçek veriminin yüzde 2 ile yüzde 5'i arasında değişiyor.

Bu yıl itibarıyla çiftçiler, 1 kilogram yaş lavantayı 1,5-2 liraya satışa sunarken, kurutulmuş lavantanın 1 kilogramı 10-15 lira arasında değişen fiyatlardan satılıyor. Bir dönüm lavanta bahçesinden 800 ile bin 100 lira arası kazanç elde edilebiliyor.

Kıraç arazilerde yetişebiliyor

Türkiye'de 2018'de 8 bin 700 dönüm alanda lavanta üretimi gerçekleşirken, bu yıl itibarıyla üretim alanı büyüklüğü 10 bin dönümü geçti. Bu alanlardan yaklaşık bin 500 ton lavanta çiçeği, çiçeklerden ise 20-30 ton lavanta yağı elde ediliyor.

İlk dikim sırasında verilen can suyu haricinde su istemeyen lavantadan, üreticilerin kullanımını terk ettiği veya uzun süredir kullanılmayan susuz veya sulama imkanı kısıtlı, eğimli, toprak yapısı iyi olmayan hatta hiçbir şey yetiştirilemeyen kıraç arazilerde bile çok iyi verim alınıyor. Engebeli, kullanılmayan, kırsal ve parçalı tarım arazilerinde yetiştirilebilen bitki, milli ekonomiye ilave gelir sağlıyor.

Uçucu yağı kozmetik ve parfüm sanayisinde kullanılan lavanta, güzel kokusu nedeniyle sabun ve diğer endüstri kollarında, ilaç sanayisinde ve ağrı kesici, sakinleştirici, uykusuzluk giderici özellikleriyle aroma terapide kullanılabiliyor. Ayrıca lavanta çiçekleri sedatif etkisinden dolayı çay şeklinde tüketilebiliyor.

Lavanta ve bahçelerinin görsel güzelliği turizmde de katma değer yaratırken, bu bahçelerde lavanta balı üretebiliyor.

Bakanlıktan tıbbi aromatik bitkilere destek

Tarım ve Orman Bakanlığı, lavantanın da aralarında bulunduğu tıbbi ve aromatik bitki yetiştiren çiftçilere çeşitli destekler veriyor.

Bu çerçevede tıbbi ve aromatik bitki yetiştiren çiftçilere geçen yıl iyi tarım uygulamaları kapsamında dönüme 50 ile 100 lira, tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği yapan küçük aile işletmelerine dönüme 100 lira, mazot ve gübre desteği olarak dönüme 15,35 lira, organik tarım yöntemiyle üretim yapan üreticilere dönüme ürün kategorilerine bağlı olarak 100 lira destek sağlandı.

Ziraat Bankası veya tarım kredi kooperatiflerinden 2 milyon liraya kadar işletme kredisi kullananlara yüzde 50 faiz indirimi yapılırken, Orman Genel Müdürlüğünce Orman ve Köy İlişkileri Müdürlüğü aracılığıyla orman köylülerine lavanta ekimi konusunda destek veriliyor.

Öte yandan, hazine arazileri de rayiç bedelinin binde biri olarak belirlenecek kira karşılığında tıbbi ve aromatik bitkiler üreten çiftçilere Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından kiraya veriliyor.