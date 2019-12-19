Libra'nın nerede ve ne zaman halka lanse edileceği hala belirsiz

Ellis, Facebook'un Libra projesinin gelecek yıl nerede ve ne zaman kamuoyuna lanse edileceğine dair sağlam bir stratejinin henüz bulunmadığını ifade etti.

"Gelinen aşamada, piyasalar, ürün için güçlü şekilde netleşmiş bir strateji veya Libra'nın nasıl işe koyulacağı yok" diye konuşan Ellis, sağlam bir strateji ortaya koymak için çok erken olduğunu, regülatörler ile sorunları çözmeye çalıştıklarını vurguladı.