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    HaberlerEkonomi 'Libra'nın piyasaya sürülme tarihi erken'
    23.10.2019 - 09:50 | | DHA

    'Libra'nın piyasaya sürülme tarihi erken'

    ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Facebook'un kriptopara Libra'yı piyasaya sürmek için belirlediği 2020 yılı ortasını "erken" olarak tanımladı.

    'Libra'nın piyasaya sürülme tarihi erken'

    Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuşan Mnuchin, "Kendilerine (Facebook) Libra projesinin piyasaya sürülme tarihi olarak belirlenen 2020 ortasının erken (prematür) olduğunu söyledik" dedi.

    Libra'nın piyasaya sürülmesinden önce çözülmesi gereken çok sayıda "temel konu" ile karşı karşıya olduğuna işaret eden Mnuchin, çözülmesi gereken konular arasında "kara paranın aklanmasının ve diğer yasadışı aktivitelerin önüne nasıl geçileceğinin" yer aldığını vurguladı.

    Facebook CEO’su Mark Zuckerberg Çarşamba günü ABD Finansal Hizmetler Komitesi’nde soruları yanıtlayacak.

      Doç. Dr. Ergin Ulutaş: Marmara'da tsunami tehlikesi varKocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Ergin Ulutaş, Marmara'da tsunami tehlikesi var. Eğer Marmara'da deprem olursa 1,5- 2 metre yüksekliğinde tsunami oluşur. En önemli nokta Marmara denizinde oluşabilecek heyelanlardır. Lokal bazda kıyılarımızda 3-6 metre civarında tsunami dalgaları görülebilir dedi.
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