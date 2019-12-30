Lifebox 5.5 milyon kullanıcıya ulaştı

“Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı” düşüncesiyle hayata geçirilen lifebox, 2019 yılında kullanıcı sayısını 5.5 milyona çıkardı. Turkcell’den yapılan açıklamaya göre, Turkcell, dijital servisleriyle yaşama kolaylık ve eğlence katmaya devam ediyor. Yüzde 100 yerli kişisel bulut depolama servisi lifebox, 2019 yılında kullanıcı sayısını 5.5 milyona çıkardı. Kullanıcılarına güvenli rehber yedekleme, yüz ve obje tanıma, tekrarlayan fotoğraflar için telefon hafızasında yer açma, otomatik hikayeler yaratma gibi deneyimler sunan lifebox, 1.5 milyon aylık aktif kullanıcı sayısına ulaşarak etkili bir büyümeye imza attı.

Yıl boyunca lifebox’a fotoğraf, video, müzik gibi farklı türde 6.3 milyar dosya yüklendi. Bu dosyaların sunucularda kapladığı yer ise 12 PB’ı geçti. Bu sayı, 18 milyon 432 bin CD içeriğine ya da 120 bin saatlik TV programına karşılık geliyor. lifebox’ın en sevilen özelliklerinden biri olan PhotoPick, bu yıl 1.4 milyon kez, çektiği fotoğraflar arasında kararsız kalan kullanıcıların en iyi fotoğrafı seçmelerini sağladı. Bu yıl lifebox’ta 2.6 milyon kullanıcı, rehberini yedekleyerek herhangi bir kaybolma durumuna karşı önlemini aldı.