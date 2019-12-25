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    HaberlerEkonomi Haberleri Limit açıklandı! 20 milyon lira...
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    25.12.2019 - 07:27 |

    Limit açıklandı! 20 milyon lira...

    Dost ve müttefik devletlere yapılacak yardım limiti 20 milyon lira olarak tespit edildi.

    Limit açıklandı! 20 milyon lira...

    Dost ve müttefik devletlere yapılacak yardım limiti 20 milyon lira olarak tespit edildi.

    Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, 30/5/1985 tarihli ve 3212 sayılı Kanun kapsamında 2020 yılında anlaşma akdedilmeksizin dost veya müttefik devletlere ve bu devletlerde bulunan kamu veya özel nitelikteki kurum ve kuruluşlara, özel kurum ve kuruluşlar bakımından anılan Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan hükümler saklı kalmak üzere, mal veya hizmetin hibesi, mübadelesi veya yardım olarak verilmesinde uygulanacak parasal limit 20 milyon Türk Lirası olarak belirlendi.

    Karar 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girecek.

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