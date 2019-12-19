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    HaberlerEkonomi Haberleri Limonda verim azaldı
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    19.12.2019 - 11:37 | | AA

    Limonda verim azaldı

    Türkiye'nin narenciye üretimi ve ihracatında önemli yere sahip olan Muğla'da, bu yıl limondan elde edilen verim olumsuz hava koşullarının etkisiyle azaldı.

    Limonda verim azaldı

    Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ege Bölgesi'nin narenciye üretiminde Muğla'nın ilk sırada yer aldığını söyledi.

    Bölgede her yıl yaklaşık 60 bin ton limon üretimi yapıldığını belirten Çöllü, bu yıl rekoltenin 15 bin tona düştüğünü dile getirdi.

    Verim kaybının iklim şartları, çiçek döneminde görülen fırtına ve şiddetli yağışlar olduğunu ifade eden Çöllü, verim azalınca fiyatların da arttığını belirtti.

    "Bahçede 2, markette 8-10 lira"

    Ürünün fiyatının tarladan tüketiciye ulaşana kadarki süreçte paketleme, nakliye, işçilik maliyetleri nedeniyle önemli ölçüde arttığını anlatan Çöllü, "Bu sene bahçede kilogramı 2 lira olan limonun fiyatı, tırlara yüklenene kadar 5 lirayı, tüketiciye gelene kadar 8-10 lirayı buluyor. Fiyatlar kilogram bazında yüksek olunca limonu iç piyasada da tüketemiyoruz. Daha önce haftada 4 tır gönderirken, şu anda haftada 1 tır yükleme yapıyoruz." dedi.

    Çöllü, özellikle son yıllarda Rusya, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, İskandinav ülkeleri, Portekiz ve Hollanda'ya satılan limonun bölge için önemli bir gelir kaynağı olduğunu kaydetti.

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