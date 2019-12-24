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    HaberlerEkonomi Haberleri Lisanslı depoculuk sistemi beş yıl süreyle desteklenecek
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    24.12.2019 - 08:59 | | DHA

    Lisanslı depoculuk sistemi beş yıl süreyle desteklenecek

    Tarımsal ürünlerin sağlıklı depolanmalarını ve piyasada arz ve talep dengesi ile fiyat istikrarının sağlanmasını amaçlayan "lisanslı depoculuk sistemi" beş yıl süreyle desteklenecek.

    Lisanslı depoculuk sistemi beş yıl süreyle desteklenecek

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karar ile; "üreticilerin sağlıklı ve sigortalı depo imkânına kavuşmasını, ürünlerini fiyatların düşük olduğu hasat dönemlerinde ellerinden çıkarmak zorunda kalmamasını, piyasada arz ve talep dengesi ile fiyat istikrarının sağlanmasını, tarıma dayalı ticaret ve sanayi sektöründeki işletmelerin ihtiyaç duydukları ürünler için depo inşa etmeksizin talep edilen miktar, tür ve kalitedeki ürüne istenen zamanda kolaylıkla ve güvenilir bir şekilde ulaşabilmelerini amaçlayan lisanslı depoculuk sistemi beş yıl süreyle" desteklenecek.

    Buna göre;

    - buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, bezelye, ayçiçeği için destek miktarı 3 TL/ton/ay,

    - pamuk için destek miktarı 7 TL/ton/ay

    - fındık, zeytin, zeytinyağı, kuru kayısı, antepfıstığı, kuru üzüm, kuru incir 10 TLyi geçmemek üzere,

    kira ücretinin yüzde 50si oranında kira desteği verilecek.

    Kira, ilave kira, analiz ve nakliye destekleme ödemeleri için gerekli finansman, bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karşılanacak.

    Bu Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş.ye hizmetlerinden dolayı, ödenen destekleme tutarının yüzde 0.2si komisyon olarak ayrıca ödenecek.

    Bu Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmayacak.

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