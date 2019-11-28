BİST106.1620,30EURO6,360,03USD5,77-0,12ALTIN270,21-0,04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi HaberleriLisanslı elektrik üretimi eylülde azaldı
    28.11.2019 - 10:09 | | AA

    Lisanslı elektrik üretimi eylülde azaldı

    Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azalışla 24 milyon 397 bin 397 megavatsaat oldu.

    Lisanslı elektrik üretimi eylülde azaldı

     

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun eylül ayına ilişkin elektrik piyasası sektör raporuna göre, lisanslı elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 24,5'i ithal kömür, yüzde 21'i doğal gaz, yüzde 20'si barajlı hidroelektrik santrallerinden sağlandı. Bu kaynakları linyit, rüzgar, akarsu, jeotermal, taş kömürü, biyokütle, asfaltit, fuel-oil ve güneş enerjisi santralleri izledi.

    Lisanslı elektrik üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 0,4 azalarak 24 milyon 397 bin 397 megavatsaate geriledi.

    Eylül sonu itibarıyla Türkiye'nin lisanslı elektrikte kurulu gücü ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artışla 84 bin 826 megavata çıktı.

    Bu dönemde, kurulu gücün yüzde 30,7'si doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,3'ü barajlı hidroelektrik, yüzde 12'si de linyit santrallerinden oluştu. Kurulu kapasitenin geriye kalanını ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.

    Faturalanan tüketim miktarı

    Elektrik abone sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 44 milyon 688 bin 411'e ulaştı. Faturalanan tüketim miktarı ise yüzde 1,5 azalışla 20 milyon 373 bin 991 megavatsaate indi.

    Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 40,3'ü sanayi, yüzde 28,3'ü ticarethane ve yüzde 24,2'si de meskenlerde gerçekleşti. Kalan tüketim ise tarımsal sulama ve aydınlatma olarak kayıtlara geçti. 

     

    İtfaiye ekiplerini beklemedi baca yangınını bahçe hortumuyla söndürdüİstanbul, Sultangazi'de bulunan iş yerinin bacasında çıkan yangını, iş yeri sahibi hortumla su tutarak söndürdü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Ankara'da DEAŞ operasyonu! Yakalandılar

    Son dakika... Ankara'da DEAŞ operasyonu! Yakalandılar

    Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? 2020 Milli Piyango büyük ikramiye tutarı...

    Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? 2020 Milli Piyango büyük ikramiye tutarı...

    MSB: 593 Suriyeli Tel Abyad'daki evlerine dönüş yaptı

    MSB: 593 Suriyeli Tel Abyad'daki evlerine dönüş yaptı

    Benim Adım Melek 10. bölüm izleyenleri ekrana kilitledi | Benim Adım Melek 11. bölüm fragmanı

    Benim Adım Melek 10. bölüm izleyenleri ekrana kilitledi | Benim Adım Melek 11. bölüm fragmanı

    Sıradaki Haber