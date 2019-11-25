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    HaberlerEkonomi HaberleriLouis Vuitton, Tiffany & Co.'yu 16.2 milyar dolara alÄ±yor
    25.11.2019 - 11:56 | | DHA

    Louis Vuitton, Tiffany & Co.'yu 16.2 milyar dolara alÄ±yor

    CNBCâ€™nin haberine gÃ¶re lÃ¼ks FransÄ±z markasÄ± MoÃ«t Hennessy â€“ÂLouis Vuitton SE (LVMH), ABDâ€™li mÃ¼cevher zinciri Tiffany & Co.â€™yu, 16.2 milyar dolar ya da hisse baÅŸÄ±na 135 dolara satÄ±n almak iÃ§in anlaÅŸmaya vardÄ±.

    Louis Vuitton, Tiffany & Co.'yu 16.2 milyar dolara alÄ±yor

    Ä°ki ÅŸirketÂ  Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki Pazar gÃ¼nÃ¼ anlaÅŸmanÄ±n detaylarÄ± iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸecek. 350 milyon dolar net borcu olan Tiffanyâ€™nin deÄŸeri yaklaÅŸÄ±k 16.7 milyar dolar.

    Tiffany'nin yÃ¶netim kurulu Pazar gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlediÄŸi toplantÄ±da, daha Ã¶nce 14.5 milyar dolar olarak Ã¶nerilen deÄŸerin 16.2 milyar dolara Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± Ã¼zerine anlaÅŸmayÄ± imzaladÄ±.

    Konuyla ilgili haberlere gÃ¶re, Tiffany yÃ¶netim kurulu Luis Vuitton'dan ÅŸirketi satÄ±n alma teklifini Ã¶nce 16.7 milyar dolara yÃ¼kseltmesini istedi, daha sonra 16.2 milyar dolarlÄ±k teklifi kabul etti.

    Güney Afrika'da 108 metrelik bina yÄ±kÄ±ldÄ±Güney Afrika'nÄ±n Johannesburg ÅŸehrinde, Bank of Lisbon'a ait 108 metre yüksekkliÄŸindeki 31 katlÄ± bina kontrollü bir ÅŸekilde yÄ±kÄ±ldÄ±.
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