Louis Vuitton, Tiffany & Co.'yu 16.2 milyar dolara alÄ±yor

Ä°ki ÅŸirketÂ Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki Pazar gÃ¼nÃ¼ anlaÅŸmanÄ±n detaylarÄ± iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸecek. 350 milyon dolar net borcu olan Tiffanyâ€™nin deÄŸeri yaklaÅŸÄ±k 16.7 milyar dolar.

Tiffany'nin yÃ¶netim kurulu Pazar gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlediÄŸi toplantÄ±da, daha Ã¶nce 14.5 milyar dolar olarak Ã¶nerilen deÄŸerin 16.2 milyar dolara Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± Ã¼zerine anlaÅŸmayÄ± imzaladÄ±.

Konuyla ilgili haberlere gÃ¶re, Tiffany yÃ¶netim kurulu Luis Vuitton'dan ÅŸirketi satÄ±n alma teklifini Ã¶nce 16.7 milyar dolara yÃ¼kseltmesini istedi, daha sonra 16.2 milyar dolarlÄ±k teklifi kabul etti.