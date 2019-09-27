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    HaberlerEkonomiLüfer altınla yarışıyor
    27.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Lüfer altınla yarışıyor

    Lezzetiyle en çok aranan balık türleri arasında yer alan lüfer, Çanakkale’de sezon başında az bulunduğu için kilogramı 130 liradan satışa sunuldu.

    Lüfer altınla yarışıyor

    Denizlerde 1 Eylül’de başlayan av sezonunda bazı türlerde azalma yaşanırken, bazı türlerde ise bolluk sürüyor.

    Özellikle lüfer, deniz suyu sıcaklığının halen düşmemesi ve palamuttaki azlık nedeniyle adeta el yakan fiyattan tezgahtaki yerini aldı. Lüfer, neredeyse gram altının yarı fiyatına kilogramı 130 liradan satışa çıktı.

    Çanakkale Balık Hali esnafından Kemal Dinçer, AA’ya yaptığı açıklamada, bu sezon palamutta yaşanan azlığın lüferle telafi edileceğini düşündüklerini söyledi.
    Lüferin tezgahları bol miktarda süslemesini beklediklerini anlatan Dinçer, şöyle konuştu:

    “Lüfer tezgaha çıktı. Balık için daha çok erken, havalar çok sıcak. Lüfer ve palamut soğuk hava balığıdır. Hava soğumadan bollaşmaz. Bu sene belki palamut çok olmayabilir ama çinekop, sarıkanat, lüfer olur. Lüfer bu sene 50 liraya kadar düşer. Bu sene çinekop balığı da 20 liraya kadar düşer.”

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