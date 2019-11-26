Lüks devine elmas yüzük

Hisse başına 135 dolar teklif edilen anlaşma ile LVMH saat ve mücevher sektöründe büyümeyi amaçlıyor. Louis Vuitton, Fendi, Givenchy, Christian Dior, Hublot gibi 75 markayı şemsiyesi altında toplayan lüks şirketler grubu LVMH, bu satın alma ile ABD’de yayılacak ve şu an en küçük iş kolunu oluşturan mücevherat ayağını güçlendirecek. Daha önce LVMH’nin Tiffany için hisse başı 120 dolar önererek, 14.5 milyar dolarlık bir teklif verdiği duyulmuştu.



Çin negatif etkiledi

LVMH, 16.2 milyar dolarlık bu işlemle en büyük satın almasını gerçekleştirdi. Satış açıklamasının ardından New York’ta Tiffany hisseleri yüzde 6, Paris’te LVMH hisseleri yüzde 2 yükseldi. LVMH 2011 yılında ise bir diğer mücevher devi Bulgari’yi satın almıştı. Tiffany son dönemde Çinli müşterileri hedefe alırkan Çin ekonomisindeki yavaşlama ve ABD - Çin ticaret gerginliği ünlü mücevhercinin satışlarını olumsuz etkiledi.



Geçen yıl LVMH 52 milyar dolarlık satış gerçekleştirirken Tiffany’nin satışları 4.4 milyar dolar civarındaydı. 215 milyar dolarlık bir lüks imparatorluğu olann LVMH’nin başında Fransa’nın en zengin ismi olan Bernard Arnault bulunuyor. 1837’de kurulan Tiffany’nin dünya genelinde 300 mağazası var.