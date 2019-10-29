Lüks imparatoru mücevher avında

Fransa’nın lüks şirketler grubu LVMH, Amerikalı ünlü mücevheratçı Tiffany & Co’yu almaya hazırlanıyor.

Wall Street Journal gazetesi LVMH’nin Tiffany için hisse başı 120 dolar önerdiğini, bunun da 14.5 milyar dolarlık bir teklif anlamına geldiğini yazdı. Reuters ise Tiffany’nin piyasa değerinin 11.9 milyar dolar olduğunu belirtti.

Christian Dior, Fendi, Givenchy, Hublot ve Tag Heuer gibi markaları şemsiyesi altında toplayan LVMH, bu satın almayı gerçekleştirirse hem uzun yıllardır planladığı gibi ABD’de yayılacak, hem de mücevherat ayağını güçlendirecek.

LVMH’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, görüşmelerin sürdüğü ancak bir anlaşmaya varma konusunda garanti verilemeyeceği vurgulandı. LVMH, bu yatırımı gerçekleştirirse bugüne kadarki en büyük alımını yapmış olacak.

LVMH’nin bu satın alma konusunda rakipleri ise Gucci ve Saint Laurent’in sahibi Kering Group ile Cartier, Montblanc ve Piaget’yi portföyünde bulunduran Richemont olarak gösteriliyor.

Çinli stratejisi

LVMH 2011 yılında bir diğer mücevher devi Bulgari’yi almıştı. O zaman Bulgari yönetiminde olan Alessandro Bogliolo, bir süre sonra Tiffany’ye CEO olarak geçti ve özellikle Çinli gençleri hedefe alan ve sık sık uygun fiyatlı koleksiyonlar çıkarmak üzerine kurulu başarılı bir strateji başlattı.

Lüks derici Coach kökenli tasarımcı Reed Krakoff da Tiffany’de Günlük Eşyalar adı verilen serisiyle satışları artırdı. Bu seride 165 dolarlık pizza bıçağı, 425 dolarlık gümüş açı ölçer gibi günlük eşyalar yer aldı.

Tiffany Çinlileri hedef alırken Çin ekonomisinde son dönemde yaşanan yavaşlama ve ABD - Çin ticaret savaşı sonucu gelen gümrük vergileri Tiffany’nin satışlarını olumsuz etkiledi. Lüks tüketim şirketleri Çinlilere Hong Kong’daki mağazaları yoluyla da satış yapıyor. Ancak son dönemde Hong Kong’daki protestolar da satışları düşürdü.

Fransa’nın en zengini

Geçen yıl LVMH 52 milyar dolarlık satış yaparken Tiffany’nin satışları 4.4 milyar dolar civarındaydı. 215 milyar dolarlık bir lüks imparatorluğu haline gelen LVMH’nin başında Fransa’nın en zengin ismi olan Bernard Arnault var. Merkezi New York’ta bulunan ve mavi kutularda sattığı elmas yüzükleriyle tanınan Tiffany’nin dünya genelinde 300 mağazası bulunuyor.

‘Sade’ Amerikalı

Tiffany, başrolünde Audrey Hepburn’ün oynadığı 1961 tarihli Tiffany’de Kahvaltı filmiyle de hatırlanıyor. 1837’de Broadway’de 25 yaşındaki Charles Lewis Tiffany ve arkadaşı John B. Young tarafından kurulan Tiffany’nin sade ‘Amerikalı çizgisi’ kısa sürede New Yorklu kadınlar arasında popüler oldu.