Lüks kruvaziyer Zeyport Limanı'na demirledi

Türkiye'de kruvaziyer turizmi giderek artıyor. Fransa bandıralı 'Le Bougainville' isimli gemi Zeytinburnu'nda bulunan Zeyport Limanı'na dün sabah saatlerinde demir attı. 130 metre boyundaki gemi, 185 yolcu ve 124 mürettebat bulunuyor.

Yolcular için birçok detayın düşünüldüğü gemide spor salonu, sauna, kuaför, mağaza hatta fotoğraf galerisi yer alıyor. Zeyport Liman İşletmeleri Liman Müdürü Şahin Aktan, Le Bouganinville kruvaziyer gemisini limanda ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Aktan, "Le Bougainville gemisi Güney Fransa, İtalya, Yunanistan ve Türkiye'de Kuşadası ve Dikili'ye uğruyor. Bugün de Zeyport Limanımıza geldi" dedi.

"BALİNALARIN SESLERİ DUYULABİLİYOR"

Geminin en özel bölümlerinden biri olan 'Blue Eyes' odasını anlatan Aktan, "Su altı seviyesinin altında 'karina' diye nitelendirdiğimiz bölgede yaklaşık 15 kat kalınlığında cam bölmeler oluşturulmuş. Bu bölmeler sayesinde Kuzey Buz Denizi'nde ve Antarktika kıyılarında misafirlere su altındaki canlıları görme hatta balinaların çıkardığı seslerin gemi içerisinde duyabilme imkanı var. Bu da şu ana kadar yapılmış kruvaziyer gemilerinden ayrılmasına sebep oluyor. Butik bir kruvaziyer gemi. Bu yüzden de fiyatlar kişi başı 10 bin Avro'dan başlıyor. Orta ve üzeri gelir grubuna hitap ediyor. Yolcular ortalama olarak da gemiden ayrıldıklarında İstanbul'da 3-4 bin Avro civarında harcama yapıyor. Bu da turizm de ulaşmak istediğimiz hedef. Ayrıca böyle bir gemiyi limanımızda ağırladığımız için Zeyport olarak bugün çok mutluyuz" diye konuştu.

"2019 SONRASI İÇİN ÇOK BÜYÜK BEKLENTİLERİMİZ VAR"

2018 yılında hiç kruvaziyer geminin Türkiye'ye gelmediğini ancak önümüzdeki 4 yıl boyunca İstanbul'un uğrayacağı söyleyen Aktan, "2016 yılında 56 olan uğrama sayısı 2017'de 2018'de ise maalesef hiç olmadı. Ancak bu yılla birlikte yani tamamlamış olduğumuz yılla birlikte kruvaziyer gemiler 4 yıllık planlarını yaptılar. 2019 ve devamındaki yıllarla ilgili çok büyük beklentilerimiz var. Bu yıl İstanbul bölgesinde yaklaşık 20 kruvaziyer gemi uğradı. Yaklaşık 12 bin turisti ağırladık" diye konuştu.

"İSTANBUL'A SEFERLER ARTACAK"

Kruvaziyer geminin kaptanı Perrot Jean Edouard ise İstanbul'a seferlerin artacağını söyledi. Kaptan Edouard, "Atina'dan başladık. Yunan adaları, bizim için önemli olan Kuşadası'na geçtik. Daha sonra Dikili'ye geçtik. Yolcularımız orada turlara katıldı. Dikili'den hareket ettikten sonra da Çanakkale Boğazı'na girerek tarihi Gelibolu yarımadasından geçtikten sonra sabah Marmara Denizi'nden İstanbul Zeyport Limanı'na ulaştık. İstanbul'a seferlerimiz artacak. Gelecek sene de bu gemide olacağım" dedi.

Avusturya'dan gelen Simon ve Mandy Furber ise yolculuktan 4 gün önce İstanbul'a gelerek şehri gezdiklerini söyledi. Simon Furber, yolculuk etmek için heyecanlandığını ifade ederek, "Dört gündür İstanbul'daydık. İstanbul çok tarihi bir şehir, çok ilginç insanlar, çok güzel yemekler var" dedi. Mandy Furber de "Bu şirketin başka gemileri ile seyahat ettik. Yeniden İstanbul'da başlamak güzel olacak. Geçen sene Hırvatistan'dan binmiştik. Bu sefer İstanbul'dan binmek daha ilginç olacak. Kardeşimin söylediği gibi ilginç bir şehir, güzel bir seyahat olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu. Liman Müdürü Şahin Aktan ve Zeyport şirket danışmanı Adil Göksu tarafından günün anısına geminin kaptanı Perrot Jean Edouard'a ziyaret plaketi verildi.

Gemi, Zeyport Limanı'ndan yeni yolcularıyla seferine devam edecek.