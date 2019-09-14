Maceraya ‘tek’ bilet

Günümüz eğlence tarzlarında tema parklar öne çıkmaya başladı. Parklar, eğlence, bilim-kurgu, macera, doğa olarak sınıflandırılıyor. Vatandaşlar, temalarına göre düzenlenen parklarda balıklardan aslanlara kadar pek çok canlıyla vakit geçirebiliyor. Farklı bir eğlence arayışında olan vatandaşlar belirli bir ücret ödeyerek bu tema parklardan gün boyu faydalanabiliyor. Tema parkların fiyatları 80 ila 200 lira arasında değişirken, vatandaşlar içeride de harcama yapıyor. Yerli ziyaretçilerin yanı sıra yabancı turistler de tema parklara yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye’de pek çok şehirde bulunan tema parklar bölge ekonomisine de olumlu katkı sağlıyor. Türkiye’de küçük ölçekte bir tema park kurma maliyetinin ortalama 50-60 milyon lira olduğunu belirten sektör temsilcileri, bu bedelin yüzde 5-10’unu işletme ve tanıtım bütçesinin oluşturduğunu dile getiriyor.

Sektör hızlı büyüyor

İstatistik portalı Statista’nın eğlence sektörünün Türkiye’deki gelişimini ortaya koyan araştırmasına göre, tema park ve eğlence merkezlerinin geliri 2017 sonunda tahmini olarak 131 milyon dolara yükseldi. Sektör gelirinin 2020’de 140 milyon doları aşacağı öngörülüyor. Dünyadaki büyüklüğü ise 45 milyar dolar.

Tema park, müze, anıt gibi farklı alanlarda üretim gerçekleştirdiklerini belirten Outdoor Factory Genel Müdürü Suphi Aydıner, “Şehirler, tema park ekonomisi etrafında ciddi bir değer yaratıyor. Bu alanlar, şehir ekonomisini canlandırıyor, turist sayısını da büyük ölçüde artırıyor” dedi.

İsfanbul’da 30’a yakın eğlence ünitesi bulunuyor. Belirli dönemlerinde yoğun ziyaretçi ağırladıklarını söyleyen İsfanbul Tema Park Yönetici Direktörü Tankut Tonger, “Körfez’den ve Rusya’dan gelen yabancı misafirlerimiz var. Yıllık 1.5 milyon ziyaretçinin 500 binini yabancılar oluşturuyor. Yakın dönemde Balkanlardan yoğun ziyaretçi aldık” diye konuştu.

Ankara’daki Wonderland Eurasia’ya yerli ve yabancı turist ilgi gösteriyor. Firmadan bir yetkili, yurtdışı ve yurtiçinden turların düzenlendiğini ve bölgeye olumlu katkı sağlandığını kaydetti.

Her şehrin ihtiyacı

İsfanbul, Moi Park, Masalpark gibi birçok tema park projelerinde çalıştıklarını ifade eden Suphi Aydıner, “Türkiye’nin her şehrinin hatta her ilçesinin bir tema parka veya müzeye ihtiyacı var” diye konuştu. Aydıner, sektör büyüklüğünün dünyada 2025’te 71 milyar dolar civarına ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Turiste ön rezervasyon

75 ülkede faaliyet gösteren IATI Turizm ile işbirliği anlaşması imzaladıklarını kaydeden Tankut Tonger şöyle konuştu:

“Anlaşmalarla, yabancı misafirlerin İsfanbul Tema Park biletlerini henüz İstanbul’a gelmeden satın almalarını sağlıyoruz. İşbirliği kapsamında, gelecek yıl yabancı turist sayısını 1 milyona çıkaracağız. Hedefimiz, 2023’te Türkiye’ye gelen her 10 turistten 1’inin İsfanbul Tema Park’ı ziyaret etmesini sağlamak.”

Via Properties’in 50 milyon dolarlık yatırımla Tuzla’da hayata geçirdiği Korsan Adası üç bölümden oluşuyor. Parkta 34 üniteli eğlence merkezi, Aslan Park ve Timsah Park adlı bölümler yer alıyor.

3 ayda 2 milyon ziyaretçi

Viaport Genel Müdürü Ogün Turanlı, 2019’un ilk çeyreğinde Tuzla’daki tema parka 2 milyona yakın ziyaretçi geldiğini söyledi. Türkiye’de tema park kültürünün yeni geliştiğini söyleyen Turanlı şöyle devam etti:

“Dünyada tema park sektöründe halen çok gerilerdeyiz. Ülkemizde bu kültürü yaygınlaştırıp, tüm dünyadan insanların gelmesi için cazip hale getirmeliyiz.”

Köpekbalıklarıyla dalış keyfi

İstanbul Akvaryum’a yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından oldukça yoğun ilgi olduğunu söyleyen İstanbul Akvaryum Kompleksi İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu, “Ziyaretçilerimiz tarihsel ve bilimsel birçok tematik alanımızda öğretici bir gezi yapma olanağına sahip oluyor. En fazla Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler ve Balkanlardan ziyaretçimiz oluyor” dedi.

İçinde 1500 farklı çeşitte 17 bin kara ve deniz canlısının yer aldığını söyleyen Çapanoğlu, “Ziyaretçilerimize köpekbalıklarıyla birlikte dalış yapma imkânı sağlıyoruz. Geçen yıla göre yüzde 20 ziyaretçimiz arttı, bu yıl 1.5 milyon ziyaretçiye çıkacağız” diye konuştu.