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    14.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Mağazacılar gününü kutladı

    Koton, 12 Aralık Mağazacılar Günü’nü Renkli etkinliklerle kutladı. Koton’un İstanbul Cevahir AVM’de bulunan mağazasında gerçekleştirilen bir etkinlikle Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz ve Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz mağaza çalışanlarıyla bir araya geldi.

    Mağazacılar gününü kutladı

    Tüm Koton mağazalarından bugüne özel çekilerek gönderilen özel videolar da etkinlikte gerçekleştirilen bir törenle sahiplerini buldu. Çalışanlar müşterileri ‘Mağazacılar Günü’ne özel hazırlanmış logolu siyah t-shirtlerle karşıladı.

    Gülden Yılmaz, “Bu günü yılın her günü müşterilerimizin memnuniyeti için çaba gösteren mağaza çalışanlarımızla kutluyoruz. Mağazacılık hiç tanımadığımız insanların hayatına tarz ve güzellik katmak, en doğru ürünle yanlarında olmak demek. Kendine has zorlukları olan sektörde işini tutkuyla yapan çalışanlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum” dedi.

    7 yaşındaki çocuk okuldaki hücrede darp edildiABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.
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