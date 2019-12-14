Mağazacılar gününü kutladı

Tüm Koton mağazalarından bugüne özel çekilerek gönderilen özel videolar da etkinlikte gerçekleştirilen bir törenle sahiplerini buldu. Çalışanlar müşterileri ‘Mağazacılar Günü’ne özel hazırlanmış logolu siyah t-shirtlerle karşıladı.

Gülden Yılmaz, “Bu günü yılın her günü müşterilerimizin memnuniyeti için çaba gösteren mağaza çalışanlarımızla kutluyoruz. Mağazacılık hiç tanımadığımız insanların hayatına tarz ve güzellik katmak, en doğru ürünle yanlarında olmak demek. Kendine has zorlukları olan sektörde işini tutkuyla yapan çalışanlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum” dedi.