05.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Makine sektöründen 63 milyar $’lık hedef
Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Türk makine sektörü 2030 yılında 4.5 trilyon dolara ulaşması beklenen dünya makine ticareti içinde 63.3 milyar dolar pazar payı almayı hedefliyor” dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TİM Başkanı İsmail Gülle’nin de katıldığı Makine Sektör Çalıştayı’nda konuşan Karavelioğlu sektöre ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
“Ölçek sorunumuz var. Firma sayısını artırmak yerine ölçeklerinin büyümesini sağlamalıyız. Makineler orta uzun vadeyle satılır ve alıcı finansmanı esastır. Türkiye’nin ihracatının yüzde 10’undan fazlasını yapan sektörümüzün Eximbank kaynaklarının sadece yüzde 4’ünü kullanması sektörel açılımlar gerektiğini gösteriyor.”