Makine sektöründen 63 milyar $’lık hedef

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TİM Başkanı İsmail Gülle’nin de katıldığı Makine Sektör Çalıştayı’nda konuşan Karavelioğlu sektöre ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:



“Ölçek sorunumuz var. Firma sayısını artırmak yerine ölçeklerinin büyümesini sağlamalıyız. Makineler orta uzun vadeyle satılır ve alıcı finansmanı esastır. Türkiye’nin ihracatının yüzde 10’undan fazlasını yapan sektörümüzün Eximbank kaynaklarının sadece yüzde 4’ünü kullanması sektörel açılımlar gerektiğini gösteriyor.”