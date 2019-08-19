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    HaberlerEkonomiMalatya'dan 112 ülkeye kuru kayısı ihracatı
    19.08.2019 - 11:17| AA

    Malatya'dan 112 ülkeye kuru kayısı ihracatı

    Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'dan sona eren ihracat sezonunda 112 ülkeye, 99 bin 461 ton kuru kayısı ihraç edildi.

    Malatya'dan 112 ülkeye kuru kayısı ihracatı

    Yaklaşık 8 milyon kayısı ağacının bulunduğu Malatya'da yetiştirilen kayısı, bu yıl da dünyanın ağzını tatlandırdı.

    "Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret alan üçüncü ürün olan "Malatya kayısısı", geçen sezon (1 Ağustos 2018 - 31 Temmuz 2019) 112 ülkeye kayısı gönderdi.

    Bu ihracat sayesinde ülkeye 251 milyon 77 bin dolar girdi sağlandı. Kayısıda tutar bakımından en fazla ihracat ABD, Fransa, Almanya, Brezilya ve Avustralya'ya yapıldı.

    İhracat rakamlarında Ruanda'ya yapılan 3, Gana'ya yapılan 22 ve Angola'ya yapılan 28 kilogramlık satış dikkati çekti.

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