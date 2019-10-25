Mandarin Oriental’e 3 ödül

Ayrıca, 2019 World Luxury Hotel Awards’ta Yılın Global Oteli ödülüne de Mandarin Oriental, Bodrum layık görüldü.



Finlandiya’da gerçekleşen ödül törenine katılan Harun Dursun, “Turizm sektöründeki 30. yılımda bu prestijli ödülü almaktan dolayı çok gururluyum. Bu başarı Mandarin Oriental, Bodrum çatısı altında efsanevi hizmet anlayışımızı Türk misafirperverliği ile birleştirerek sergileyen, tüm ekip arkadaşlarımın başarısıdır. Ayrıca yatırımcımız Astaş Holding’e de bu önemli pozisyonda beni her zaman destekledikleri için teşekkür ederim” dedi.