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    HaberlerEkonomiMandarin Oriental’e 3 ödül
    25.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Mandarin Oriental’e 3 ödül

    Dünyanın en prestijli otelcilik ödülleri arasında gösterilen 2019 World Luxury Hotel Awards ödül töreninde, Bodrum’daki Mandarin Oriental’ın Genel Müdürü Harun Dursun Türkiye’nin En İyi Genel Müdürü ödülünün sahibi olurken Mandarin Oriental Dünya Çapında Lüks Özel Plaj Resort’u kategorisinde de ödüle layık görüldü.

    Mandarin Oriental’e 3 ödül

    Ayrıca, 2019 World Luxury Hotel Awards’ta Yılın Global Oteli ödülüne de Mandarin Oriental, Bodrum layık görüldü.

    Finlandiya’da gerçekleşen ödül törenine katılan Harun Dursun, “Turizm sektöründeki 30. yılımda bu prestijli ödülü almaktan dolayı çok gururluyum. Bu başarı Mandarin Oriental, Bodrum çatısı altında efsanevi hizmet anlayışımızı Türk misafirperverliği ile birleştirerek sergileyen, tüm ekip arkadaşlarımın başarısıdır. Ayrıca yatırımcımız Astaş Holding’e de bu önemli pozisyonda beni her zaman destekledikleri için teşekkür ederim” dedi. 

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