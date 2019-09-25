Mardin 5 milyon turist hedefine koşuyor

İlk ve sonbahar dönemlerinde geçen yıl 3 milyon turist hedefini yakalayan Mardin’de bu sezon 5 milyon turist hedefine emin adımlarla koşmaya devam ediyor. Binlerce yıllık taş konakları, balon turizmi, tarihi ve otantik dokusu ile tarih turizminin gözde kenti olan Mardin’de eylül ayı ile birlikte artan turist sayısı, kenti adım atılamaz hale getirdi. Yoğunluktan memnun olan esnaf, yerli ve yabancı turistlerin Mardin'i bir kez olsun görmeleri gerektiğini söyledi

Kasım ayına kadar oteller dolu

Sarı sıcak ve açık hava kent müzesi görünümünde olan Mardin’de kasım ayına kadar rezervasyonların yoğun olduğunu kaydeden Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Mardin'deki otellerin Eylül, Ekim ve Kasım aylarında dolduğunu söyledi. Bu yıl turist hedefimizi gerçekleştireceğiz inşallah. Mardin başta olmak üzere kentlerimiz turizmin gözdesi. Huzur devam ettikçe turizm artacak, esnafın yüzü gülecek" diye konuştu.

Kent Uzak Doğu'dan gelen misafirlere kapılarını açtı

Mardin’de Eylül ayı ile birlikte artan turist sayısını ve sezonu değerlendiren Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Güngör ise, kentin bu sezon balon turizmi ile birlikte çok aktif bir şehir haline geldiğini söyledi. Güngör, "Mardin her sezon güzel ama bu sezon balon turizmi ile baya bir aktif hale geldi. Uzak Doğu'dan ciddi talepler var. Kasım sonuna kadar rezervasyonlarımız var. İnanç ve tarih turizmi ile Mardin’e gelen misafirler çok memnun. Şehit haberlerimizi bizi çok üzdü ama bölgede terör algısını kırmak için çalışmalarımız sürüyor. Hedefimiz geçen yıla oranla 1 milyon konaklama 5 buçuk milyon turist şuan yüzde 75’i gerçekleşti, son dilimde de bunu gerçekleştirirsek hedefimizi arttırarak tutturmuş olacağız" diye konuştu.

Mardin esnafından Rıdvan Görgülü de, kentin ölmeden önce görülmesi gereken yerler arasında olduğunu söyledi. Görgülü, "Turist sayısı Eylül-Ekim ile birlikte yeniden yükselişe geçtik. Turlar yeniden geliyor. Gezilecek yerleri, kahvesi, sabunu, kaburga dolması, yemekleri ile çok güzel bir yer. Dışarıdan Mardin’e çekinerek geliyorlar. Avrupa’dan Mardin’e çekinmeden geliyorlar. Mardin’e gelenlerin fikri değişiyor. Sokakları tarih kokan ölmeden önce görülmesi gereken bir yer" şeklinde konuştu.

Mardin’e Ankara’dan 3 kez gezmek için gelen Yakup Çıracı ve ailesi kentin misafirperverliğinin ve tarihi dokusunun çok güzel olduğunu ifade ederek batıda yaşayan herkesi Mardin’i görmeye davet etti.