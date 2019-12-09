Margarinden trans yağ nasıl gitti?

Bunun nasıl mümkün olduğunu Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD) Genel Koordinatörü Ebru Akdağ anlattı.

Margarinlerin 90’lı yıllarda hidrojenize edilerek üretildiğini ancak bu üretimde yüksek oranda trans yağ oluştuğunu kaydeden Akdağ, şunları söyledi: “İlk adımı Danimarka attı. Margarin üretim yöntemini değiştirerek, üründeki trans yağ miktarını yüzde 2’nin altına indirdiler. Türkiye de hızlı adım atan ülkelerden biri oldu.

Yasal düzenleme olmadan ülkemizdeki üreticiler 2006’dan bu yana hidrojenize yöntemini terk etti. Yıllardır margarinlerimizin yüzde 95’inde trans yağ oranı yüzde 1’in bile altında. 2019 yılı denetiminde 26 margarin örneğinin tamamında oran yüzde 1’in altında çıktı.

O yüzden bu ürünler, “trans yağ yoktur” logosunu taşıyor. Bitkisel sıvı yağlar hangi oranda trans yağ içeriyorsa margarinde de o oranda var. Tüketici sadece merdiven altı üretimde eskisi gibi yüksek trans yağ ile karşılaşılabilir.”

Sıvı yağ oranı kadar

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği’nden Doç. Dr. Fahri Yemişçioğlu, interesterifikasyon yöntemiyle margarindeki trans yağların ciddi oranda uzaklaştırılabildiğini belirterek, “Sürülebilir margarinlerde trans yağ oranı bazı sıvı yağlardan da az” dedi.