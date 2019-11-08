Marmarabirlik farkını hissettirerek ilerliyor

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, birliğin sektördeki farkını, gıda güvenliğine verdikleri önemi ve imza attıkları ilkleri anlattı:



“Değişen vizyonu ve misyonuyla, yakalanan başarı ve ilklerle Türkiye’ de zeytin üreticilerinin yeniden yeşeren bir umudu olmuştur. Bu başarının temelinde ekip çalışması vardır. Başarıya ulaşmak için ilk önce inanmak gerekir. Birlik Yönetim Kurulu olarak Marmarabirlik’i daha güvenli yarınlara taşıyacağımıza inancımız tamdır. Marmarabirlik sayesinde ülkemizde kooperatifçilik yeniden yükselen bir değer haline gelmiştir. Marmarabirlik her yıl aynı bölgeden, aynı bahçeden ve aynı ağaçtan ürün almaktadır. Kalitemizin sırrı da buradadır. Tüketicinin en çok istediği doğallık, kalite ve en önemlisi de güven Marmarabirlik ürünlerinde mevcuttur. Alınan ürünler en kaliteli ambalajlara konulmakta, koruyucu kullanmadan üretilen ürünler pastörize edilmektedir. Sektörde diğerlerinden farkımız, ürünlerimizin doğallığı, üretim prosesleri ve pastörize edilmesidir. Bu nedenle tüketicilerimiz Marmarabirlik ürünlerini gönül rahatlığı tüketebilirler.



Marmarabirlik tanımlanmış ve ölçülebilir kalite kriterlerine uygun, fiziksel, kimyasal veya mikrobiyolojik açıdan herhangi bir etkilenme olmadan, doğal, sağlıklı, lezzetli, tüketici talep ve beklentilerine uygun ürünleri üreterek piyasaya sunmaktadır. Başta üretim, hijyen, uygun çevre koşul ve kriterlerine önem veren Marmarabirlik, gıda güvenliği yönetim sistemlerini sürekli iyileşmesini ve geliştirmesini sağlarken, yasal ve düzenleyici şartları da eksiksiz yerine getirmektedir. Marmarabirlik ayrıca gıda güvenliği ile ilgili konularda, gıda zincirinde yer alan tedarikçi, müşteri ve ilgili birimler ile etkin bir iletişim sağlamaktadır.”



Marmarabirlik’te ilkler



Zeytin üzerine dünyada ilk lisanslı depoculuk

Kendi öz kaynakları ile ilk defa, 17 milyon TL kâr payı dağıtımı

Zeytin ve zeytinyağı ihracatında 5 kez birincilik ödülü

Marmarbirlik Turquality Marka Destek Programına giren ilk Kooperatif

İlk defa Milli Savunma Bakanlığı ile protokol imzalayan ve Mehmetçiğimizin kaliteli zeytin tüketmesini sağlayan bir kurum