Marmarabirlik ortaklarına ürün bedellerinin yarısını yarın ödeyecek

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 21 Ekim'de başlayan kampanya döneminde 42 bin 500 ton ürün alım miktarı ve 340 milyon liralık alım bütçesi belirleyen Marmarabirlik, ürün bedellerini ödemeye devam ediyor.

Bugüne kadar 21 bin ortaktan 27 bin tonluk alım yapan birlik, ürün bedellerinin yüzde 50'sinin karşılığı olarak 81 milyon lirayı yarın ödeyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ürün alımlarının planlandığı gibi devam ettiğini belirtti.

Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda 180 ila 230 dane arası ürün ve yağlık zeytinin, azami teslimat miktarının dışına çıkarıldığını aktaran Asa, şöyle devam etti:

"Marmarabirlik 380 kalibre ezmelik ürünü 4,20 liraya, yağlık zeytini 4 liraya alırken, Marmarabirlik dışında diğer alıcılar ise 280 kalibre ürünü piyasada 4 liraya almaktadırlar. Marmarabirlik'te aynı kalibredeki ürünün fiyatı 6,90 liradır. Bunun ortaklarımız tarafından çok iyi analiz edilmesi gerekir. 2010 yılından bugüne öz kaynakların doğru zaman ve yerde kullanılması, yakaladığımız başarının en önemli sebebidir. Marmarabirlik'in nerden nereye geldiğini ortaklarımız çok iyi bilmektedir. Geçmişi unutmadan ortaklarımızı kooperatiflerine sahip çıkmaya davet ediyorum."

"Marmarabirlik eşik atlamıştır"

Asa, ortaklardan daha çok ürün alabilmek ve refah seviyelerini artırmak için birçok yatırım yaptıklarını vurguladı.

Projeleri birer birer hayata geçirdiklerini bildiren Asa, şunları kaydetti:

"Marmarabirlik eşik atlamıştır, bunu da yapılan yatırımlardan görebiliriz. Marmarabirlik'in depolama kapasitesini 50-55 bin tonlardan 80 bin tonlara çıkarmış bulunmaktayız. Entegre tesislerimizin ambalajlı üretim olarak yıllık kapasitesi de 30 bin tonlardan 55 bin tonlara çıkarılmıştır. Böylelikle Marmarabirlik daha çok ürün alan, daha çok ürün satan bir kurum haline gelmiştir. 2023 vizyonumuzla ambalajlı olarak yılda 50 bin ton ürün satmayı hedefliyoruz.

Bugün serbest piyasa koşullarına baktığımızda Marmarabirlik fiyatlarının üzerinde fiyatla ürün alınmadığını, diğer alıcıların Marmarabirlik fiyatlarının 2 lira altında fiyatla ürün aldığını görmekteyiz. Bu da Marmarabirlik Yönetim Kurulunun her zaman ortaklarının yanında olduğunun bir göstergesidir. Bugüne kadar genelde üretici odaklı alım yapıldı. Yani üreticimiz bize hangi kalibreyi uygun gördüyse onu getirdi. 2010 öncesi son 5 yıl ortalamasına göre yüzde 80 satış artışı gerçekleşmiştir. Ortaklarımız bizden bu miktarının daha da üzerinde bir satış yapılmasını istiyorlarsa, satış odaklı ürün alımı yapılması gerekir."