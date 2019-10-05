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    HaberlerEkonomiMarmaray’da grafiti temizliği yapılacak
    05.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Marmaray’da grafiti temizliği yapılacak

    Marmaray trenlerinin grafitiden (kamu malına ya da kamusal alana yapılan resim ya da yazılan yazı) temizlenmesi için ihale açıldı. TCDD Taşımacılık A.Ş. Marmaray İşletme Müdürlüğü’nün Resmi Gazete’ye verdiği ilanda şöyle denildi:

    Marmaray’da grafiti temizliği yapılacak

    Marmaray Araç Bakım Servis Müdürlüğü bünyesinde çalışmakta olan Marmaray tren setlerinin grafiticiler tarafından boyanan dış yüzeylerinin temizlenmesi için alan bazlı temizlik yaptırılması işi açık ihale usulü ihale edilecektir.”

    İhaleye konu olan, temizlenecek alanın 1000 metrekare olduğu belirtildi. İhalenin TCDD Taşımacılık A.Ş. Marmaray İşletme Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu toplantı salonunda, 14 Ekim’de, saat 14.00’te yapılacağı duyuruldu.

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