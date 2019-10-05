Marmaray’da grafiti temizliği yapılacak

“Marmaray Araç Bakım Servis Müdürlüğü bünyesinde çalışmakta olan Marmaray tren setlerinin grafiticiler tarafından boyanan dış yüzeylerinin temizlenmesi için alan bazlı temizlik yaptırılması işi açık ihale usulü ihale edilecektir.”

İhaleye konu olan, temizlenecek alanın 1000 metrekare olduğu belirtildi. İhalenin TCDD Taşımacılık A.Ş. Marmaray İşletme Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu toplantı salonunda, 14 Ekim’de, saat 14.00’te yapılacağı duyuruldu.