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    18.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Mars İspanya’da şirket kurdu

    Lojistik şirketi Mars Logistics, İspanya’da kendi adıyla şirket kurdu. Avrupa’nın lojistik açıdan en önemli konumlarından İspanya’da şirket kuran Mars, büyümesini sürdürüyor.

    Mars İspanya’da şirket kurdu

    Şirket, pazar lideri olduğu İspanya ile Türkiye arasındaki trafiği geliştirmeyi, İspanya ve Türkiye dışı ülkeler arasında yeni hatlar açmayı hedefliyor. Her yıl sürdürülebilir bir büyüme gösteren Mars Logistics, 2019’u 1.8 milyar TL ciro ile kapatmayı öngörüyor. Mars, İspanya’daki şirketi ile de yılda 10 milyon euro ciro hedefliyor.

    30 yıllık deneyim

    Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu, konuyla ilgili olarak, şunları söyledi: “Taşımacılık ve lojistik hizmetleri, üretim süreçlerinin farklı coğrafyalara dağılmasıyla her geçen gün daha çok önem kazanıyor. Üretimin yanı sıra pazarların çok çeşitlenmesi ve büyümesi ile birlikte global ticaret trafiğinde her geçen gün daha fazla kilit rol üstleniyor. Buradan hareketle, Mars Logistics olarak 30 yıldır genç filomuz ve güçlü ekibimizle birlikte müşterilerimize hizmet veriyoruz. İspanya’daki şirketimiz çok önem verdiğimiz bir yatırım olma özelliği taşıyor.”

    Mars İspanya’da şirket kurdu

     

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