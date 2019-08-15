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    HaberlerEkonomiMayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı
    15.08.2019 - 10:03 | AA

    Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı

    Türkiye'de işsizlik oranı mayısta geçen yılın aynı ayına göre 3,1 puan artarak yüzde 12,8'e yükseldi. Bu dönemde işsiz sayısı 1 milyon 21 bin kişilik artışla 4 milyon 157 bin kişi olarak hesaplandı.

    Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

    Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 21 bin kişi artarak 4 milyon 157 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı 3,1 puan yükselerek yüzde 12,8 oldu.

    İşsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre ise 0,2 puan düştü.

    Tarım dışı işsizlik oranı 3,4 puanlık artışla yüzde 15 olarak tahmin edildi.

    Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 5,5 puan yükselerek yüzde 23,3 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 3,2 puan artışla yüzde 13,1 olarak gerçekleşti.

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