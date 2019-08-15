Mayoyla Ortadoğu’ya açıldılar

Trepezzi, önümüzdeki dönemde Al Tayer bünyesinde yer alan Harvey Nichols Dubai, Bloomingdale’s Dubai ve Bloomingdale’s Kuveyt gibi mağazalarda da satış noktalarıyla yer alacak.

Her ihtiyaca göre

Trepezzi Kurucu Ortakları Berfu Pakkan Ramazanoğlu ve Linda Kender 20 yılı aşkın süre uluslararası şirketlerde yöneticilik yaptıktan sonra Temmuz 2018’de Trepezzi’yi online mağaza ile açtı. Şirket, mayo ve plaj tekstilinde konvansiyonel ürünleri bir arada sunuyor.

Güneş korumalı polyamid kumaş çatısı altında güneşin zararlı ışınlarından korunma, cilt hassasiyeti, inanç gibi farklı ihtiyaçlara hitap etmek üzere şık fonksiyonel ve aynı zamanda modayla uyumlu ürünleri düşünmeye başladıklarını belirten Linda Kender, “Kadınların farklı ihtiyaçları göz önüne alarak emziren annelerden en sportif kadınlara, kapalı mayo tercih edenlere kadar hitap edebilecek geniş bir koleksiyon yarattık” diye konuştu.

Ciroda hedef 2 milyon $

Dünyada modest hazır giyimin en hızlı büyüyen pazarlardan biri olduğunu kaydeden Berfu Pakkan Ramazanoğlu, “Bu alanda 250 milyar dolar harcanıyor ve bu rakam katlanarak büyüyor. Türkiye’de bu alanda lüks olarak adlandırabileceğimiz pek fazla ürün yok. Biz de Türkiye’nin tekstil konusundaki tecrübe ve zenginliğini de göz önünde bulundurarak markamızı Türkiye’de kurduk” dedi.

2020 yılında hedeflerinin 2 milyon dolarlık ciroya ulaşmak olduğunu ifade eden Ramazanoğlu, uluslararası işbirlikleri ve global pazarda bilinirliğinin artmasıyla satışlarda da ayda yüzde 50’lere varan bir büyüme hızı beklediklerini sözlerine ekledi.