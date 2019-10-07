‘Mazıdağı’ katkısı 620 milyon dolar

1 milyon 580 bin metrekarelik alanda 5 ana fabrika ile 17 yardımcı tesisten oluşan alanda kullanılan hammaddenin yüzde 90’ı ise yerli. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin en büyük özel sektör yatırımı olan tesis, tümüyle üretime geçmiş durumda.

Tesiste yapılan basın toplantısında, fabrikanın ihtiyacı olan elektriği de kendisinin ürettiği, ilk etapta Türkiye’deki fosfatlı gübre pazarının yüzde 20’sine sahip olacağı ifade edildi. 5 ana fabrika, ‘fosforik asit tesisi’, ‘sülfürik asit tesisi’, ‘amonyak tesisi’, ‘gübre tesisi’, ‘metal geri kazanım tesisi’ olarak konumlanıyor.

500 bin ton DAP

Toplantıda konuşan Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, tesisin gübre ile entegre olan Türkiye’deki tek tesis olduğunu anlatırken, “Eti Bakır Küre’den çıkarılan cevherde yer alan pirit burada işleniyor, ayrışıyor. Kobalt, bakır, çinko gibi değerli metalleri içeriyor. Fabrikamız yılda 350 milyon dolarlık gübre, 270 milyon dolarlık metal ithalatının önüne geçecek” dedi.

Türkiye’nin, gübre üretiminde kullanılan hammadde bakımından yüzde 95 dışa bağımlı olduğunu kaydeden Kayışoğlu, fabrikada yılda 500 bin ton DAP veya müdahili fosfatlı gübre türevleri üretileceğini ifade etti.

Tesisin şehrin ve bölgenin istihdamı ile kalkınmasına katkı sağladığını vurgulayan Emre Kayışoğlu, 1.500 kişilik çalışan yanı sıra tüm ihtiyaçlarını öncelikle bölgeden sağlayarak dolaylı olarak önemli bir ekosistem oluşturduklarını dile getirdi. Kayışoğlu, “İnşaat aşamasında 5 bin kişiye doğrudan, 25 bin kişiye dolaylı iş imkânı sağladık. Tesis üretime başlayınca da 1.500 kişilik bir kadromuz oluştu. Mardin’in nüfusu yaklaşık 800 bin ve 200 bin kişi ise 18 yaş üstü hesaplanıyor. Mardin’de geçen yıl işsizlik oranı yüzde 25 idi. Şimdi ise bu rakam yüzde 20.6’ya inmiş durumda.

Bu rakamlar tesisimizin bölgeye etkisini gösteriyor. Prensip olarak ihtiyaçlarımızı da Mazıdağı’ndan temin ediyoruz. İlçeye maaş gelirinin yanı sıra satın almalar yoluyla yaklaşık ayda 10 milyon lira bırakıyoruz” dedi.

Ünlü markalar peşinde

Tesiste son teknolojilerin kullanıldığı belirtilirken, tasarım ve yapım aşamasında dünyanın önde gelen mühendislik şirketlerinden 22 ülkeden 285 yabancı mühendisin Mazıdağı’nda Türk mühendisler ile birlikte çalıştığı kaydedildi. Tesiste ayrıştırılan ve akıllı telefon, elektrikli araç/otomotiv, enerji gibi pek çok alanda kullanılan kobalt ise gündemden düşmüyor. Özellikle pek çok teknoloji ürününün bataryalarının ana maddelerinden olan kobalt, dünyaca ünlü markaların da takibinde.