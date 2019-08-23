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    HaberlerEkonomiMehmetçik'e bin 200 milli keskin nişancı tüfeği
    23.08.2019 - 12:42| AA

    Mehmetçik'e bin 200 milli keskin nişancı tüfeği

    Türk savunma sanayisinde Milli Piyade Tüfeği MPT-76'nın geliştirilmesiyle güçlenen yerli hafif silah üretimi, farklı ihtiyaçlara cevap verecek yeni ürünlerin üretilmesine kapı araladı. MPT-76 tecrübesinden ortaya çıkan Keskin Nişancı Tüfeği KNT-76 güvenlik güçlerinin envanterine kazandırılıyor.

    Mehmetçik'e bin 200 milli keskin nişancı tüfeği

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda savunma ve havacılığa yönelik ürün geliştirme ve üretim çalışmaları yürütülüyor. Hafif silahlar grubunda son dönemde geliştirilen tabanca ve tüfeklerin seri üretimi başarılı şekilde sürdürülüyor.

    Bu kapsamda, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), MPT-76'nın ardından oluşan deneyimle KNT-76'yı geliştirdi. Manga seviyesi keskin nişancı tüfeği olarak geliştirilen KNT-76'da, MPT-76 ile birçok benzer parça kullanıldı.

    Zorlu performans ve saha testlerinden başarıyla geçen KNT-76'nın güvenlik güçlerine kazandırılması için SSB ile seri üretim sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında teslimatı gerçekleştirilen KNT-76 sayısı bin 200'ü geçti.

    7,62x5milimetre NATO mühimmatlarını ateşleyen silahta yarı otomatik gaz piston hareketli döner başlı kilitlemeli mekanizma tercih edildi. 20 mermilik şarjörden besleme sağlayan tüfek, mermileri yüksek hassasiyetle hedefe taşıyor.

    Kullanıcıya göre ayarlanabilir teleskobik dipçik tam açık halde iken 1100 milimetre uzunluğa erişen silahta 508 milimetre uzunluğunda namlu tercih edildi.

    Ayarlanabilen tetik hassasiyetli KNT-76'nın etkili menzili 800 metreyi buluyor. Silahın ağırlığı ise 4,7 kilograma karşılık geliyor.

    Eşdeğerlerine göre çok daha hafif ve etkili bir silah olan KNT-76, üzerine takılabilen optik sistemlerle görev yapabiliyor.

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