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    HaberlerEkonomiMemur emeklilerine maaş farkları ödenmeye başladı
    25.07.2019 - 15:12

    Memur emeklilerine maaş farkları ödenmeye başladı

    Memur emeklileri maaş farklarını almaya başladı. Ödemeler, bugün itibarıyla hesaplara yattı. 2 milyon 300 bin memur emeklisine, yaklaşık 500 milyon lira ödeme yapılacak.

    Memur emeklilerine maaş farkları ödenmeye başladı

    Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2 milyonu aşkın kişiye, yaklaşık 500 milyon lira tutarında maaş farkı ödenecek.

    Ödemeler banka ve PTT şubeleri aracılığıyla yapılıyor.

    SSK kapsamında gelir ve aylık alanlara 26 Temmuz’a kadar, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanlara ise 25-28 Temmuz arasında ödeme yapılacak.

    En düşük memur emekli maaşı 2 bin 521 lira

    Enflasyon farkının ödenmesiyle en düşük memur emeklisinin maaşı 2 bin 521 lira oldu. En düşük emekli memur aylığına 142 lira zam yapıldı.

    Talep yağıyor! Sadece 6 ay...Tokat'ta taze sebze ve kuzu etinden yapılan yaklaşık 3 asırlık lezzet Tokat kebabı, yoğun ilgi görüyor. İşletmeler yörede yetişen sebzeleri kullanıldığı için kebap, sadece Mayıs ve Ekim ayları arasında yenilebiliyor.
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