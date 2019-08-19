MEMUR-SEN'den yeni teklif ile ilgili açıklama

MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Teklifte yeterli zam oranı yok, müzakereye uygun değil.

Yeni teklif tepkilerimizin anlaşılmadığını gösteriyor.

Hala ciddi bir mesafe alabilmiş değiliz. Sözleşme imzalama eşiğinin kesinlikle uzağındayız.

Toplu sözleşme masasında uzlaşma için ya yetki kullanılmalı ya da yetki devri yapılmalı diyoruz.

Hakeme başvuru süremizin iki gününü müzakere sürecine hediye ediyor, başvuru için bir gün yeterli diyoruz, müzakere süreci iki gün uzatılmalı.

Yeni ve daha büyük bir adım atılarak uzlaşmayı sağlayacak, karşılıklı pazarlık sürecine imkan veren yeni bir maaş zammı teklifini en geç bugün sunmalarını istiyoruz.