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    03.01.2020 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Memurlar aralık ayı enflasyonunu bekliyor

    Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri bugün açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor.

    Memurlar aralık ayı enflasyonunu bekliyor

    TÜİK’in kasım ayı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 0.38 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 5.71 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 5’lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

    Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 5 zam alan devlet memurları, aralık ayında TÜFE’nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0.71’den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak. Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 4 zam da verilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

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