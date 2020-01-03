Memurlar aralık ayı enflasyonunu bekliyor

TÜİK’in kasım ayı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 0.38 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 5.71 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 5’lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.



Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 5 zam alan devlet memurları, aralık ayında TÜFE’nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0.71’den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak. Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 4 zam da verilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.