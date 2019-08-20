Memurlar yeni teklif bekliyor

Hükümet, memur ve memur emeklisine 2020’de yüzde 4+4, 2021’de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulundu. Gece yarısı gelen teklifi olumsuz karşılayan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Yeni ve daha büyük bir adım atılarak uzlaşmayı sağlayacak karşılıklı pazarlık sürecinin başlamasına imkan veren yeni bir maaş zammı teklifini sunmalarını istiyoruz” dedi.

Yarım puan arttı

Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5. Dönem Toplu Sözleşmesinin görüşmeleri devam ederken hükümet pazar günü gece yarısı yeni teklifini sundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın arasında Bakanlıkta sürpriz görüşme gerçekleşti. Selçuk, Kamu İşveren Heyeti adına 2020’de yüzde 4+4, 2021’de yüzde 3+3 zam ve enflasyon farkından oluşan yeni bir teklifte bulundu. Daha önce, 2020’nin ilk altı ayında yüzde 3.5, ikinci altı ayında yüzde 3, 2021’nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2.5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti.

Yalçın, hükümetin teklifine ilişkin olarak, “Toplu sözleşme süreci acısından önemli bir eşikteyiz. Önümüzde artırılma beklentisi içerisinde olduğumuz iki husus var; ilki müzakere süresini uzatmak, diğeri ise zam oranlarını yükseltmektir. Takvimin sıkıştığı bir süreçte müzakere süresini ve zam oranlarını artırmak, taraflar arasında etkili ve sürekli iletişime ihtiyaç duyar. Bu anlamda yeni zam teklifini önemsiyoruz” dedi. Başkanlar Kurulunda hükümetin yeni teklifini masaya yatırdıklarını belirten Yalçın, şöyle konuştu:

“Kurulumuz sunulan teklifi, yeni bir teklifin sunulması yönüyle takdir etti fakat yeterli zam oranlarını içermemesi nedeniyle uzlaşmaya ve müzakereye uygun görmedi.”

Müzakere devam etsin

Yalçın, “Şu anda bulunduğumuz nokta uzlaşma ve sözleşme imzalama seviyesinin uzağındadır. Biz bugün toplu sözleşme müzakerelerinin en az iki gün daha sürmesini sağlayacak bir hamle yapıyor ve Kamu İşveren Heyetine, uzlaşmazlık halinde Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurma süremizi bir gün olarak kullanma, kalan iki günü müzakere aşamasına dahil etme başvurusu yapacağız. Bu başvurumuzun kabul edilmemesi halinde dün gece sunulan teklif için atılan adımı yetersiz gördüğümüzü hatırlatarak yeni ve daha büyük bir adım atılmasını bekliyoruz” dedi.

Sorunlar çözülmeli

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde dün iki protesto gerçekleşti. Türkiye Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş, peş peşe yaptıkları açıklamalarda, zam teklifini eleştirdi. Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci, gelen son zam teklifinin hedeflenen enflasyonun altında kalmasını eleştirdi. Birleşik Kamu-İş Başkanı Mehmet Balık da, “Kamu emekçilerinin, ekonomik, mesleki, örgütsel ve sosyal haklarına çözüm getirilmeli” diye konuştu.