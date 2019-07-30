Memurların ‘zam’ maratonu başlıyor

Konfederasyonların zam talepleri yüzde 15 ile 38 arasında değişirken, refah payı ve bayram ikramiyesi gibi talepler de toplu sözleşme masasına gelecek. Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK, hazırladıkları mali ve sosyal taleplerini önceki gün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sundu.

Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulundu.

Ağustos sonuna dek

KESK de 2020 için toplam yüzde 38 maaş artışı, 2021 için 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istedi. Türkiye Kamu-Sen ise, çalışan ve emekli memurlara 2020 için yüzde 10 + 10 ve ocak ayından itibaren ayrıca yüzde 3 refah payı artışı istedi.

Görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na gidiliyor. Toplam 11 üyeden oluşan ve üyelerinin çoğunluğu hükümet tarafından atanan kurulun kararıyla birlikte toplu sözleşme sürecinin ağustos ayı sonuna kadar tamamlanması gerekiyor.