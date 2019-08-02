Memurların zam pazarlığı başladı

Selçuk Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve heyetlerinin katıldığı toplantıda, “2002’de 392 lira olan en düşük memur aylığı bu yılın temmuz ayı itibarıyla 3 bin 723 lirayı buldu. En düşük memur aylığında nominal düzeyde yüzde 849, enflasyondan arındırılmış şekilde reel yüzde 102 oranında artış sağlamış olduk. Ortalama devlet memuru aylığı ise 2002’de 578 lirayken, bu yılın temmuz ayı itibarıyla 4 bin 481 liraya yükseldi” dedi.

Ay sonuna kadar

Toplu sözleşmede tüm hizmet kollarında yetkili konfederasyon olan Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

Türkiye Kamu-Sen, taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı istemişti.

KESK de 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 için de 2020 enflasyonu, artı 3 puan refah payı istemişti.

Toplantı takvimi

Bakan Selçuk başkanlığında yapılan ilk toplantıyla başlayan 5’inci Dönem Toplu Sözleşme sürecinin takvimi netleşti. Buna göre, bugün başlayacak komisyon çalışmaları 3 ve 4 Ağustos’ta devam edecek. Taraflar ikinci toplantı için 9 Ağustos’ta bir araya gelecek. 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek için üçüncü toplantı 15 Ağustos’ta, dördüncü toplantı 16 Ağustos’ta yapılacak. Hükümet, zam teklifini, 16 Ağustos’taki bu toplantıda Kamu Görevlileri Heyeti’ne sunacak.