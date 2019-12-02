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    02.12.2019 - 07:50 | | SERKAN ARMAN Malaga

    Mercedes’in yeni SUV’u 2020’de geliyor

    Mercedes Benz’in tamamen yeni aracı GLB, Türkiye pazarına 2020 yılından itibaren girmeye hazırlanıyor. Araç, teknolojisi, güvenlik seviyesi, donanımları ve getirdiği yeniliklerle sınıfında iddialı olmayı hedefliyor.

    Mercedes’in yeni SUV’u 2020’de geliyor

     

    Türkiye’de 7 koltuklu versiyonunun satılacağı belirtilen GLB, büyük aileler, sportif şehir dışı gezileri seven bireysel kullanıcılar gibi kitlelere de hitap ediyor. GLB, B Serisi ile ortak platforma sahip olmakla birlikte ondan 10 cm daha büyük. Bununla birlikte GLB, şehirde olduğu kadar off-road şartlarında da iddialı bir araç.

    Etkileyici performans

    GLB isteğe bağlı olarak iki çekişli veya dört çekişli (4 Matic) olarak alınabiliyor. GLB’nin güçlü dizel ve benzinli motorları yüksek verimlilik sunabiliyor. Bunlar arasında 1.3 lt’lik benzinli bir versiyon bulunuyor. GLB 200’de bulunan bu motor, 150 beygir güç sunuyor. Diğer benzinli model GLB 250 4Matic ise 2.0 lt 224 beygir güç sağlıyor.

    Araçta ayrıca GLB 200 d ve GLB 220d 4 Matic şeklinde iki farklı dizel motor seçeneği mevcut. 2.0 lt seçenekli bu araçlar sırasıyla 150 ve 190 beygir güç üretiyor.

    GLB’nin en güçlüsü ise, kuşkusuz AMG imzalı olanı. AMG GLB 35 4 Matic, 306 beygirlik performanslı motora, 5.2 saniye gibi etkileyici bir 0-100 km/s hızlanmasına sahip.

    Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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