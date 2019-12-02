Mercedes’in yeni SUV’u 2020’de geliyor

Türkiye’de 7 koltuklu versiyonunun satılacağı belirtilen GLB, büyük aileler, sportif şehir dışı gezileri seven bireysel kullanıcılar gibi kitlelere de hitap ediyor. GLB, B Serisi ile ortak platforma sahip olmakla birlikte ondan 10 cm daha büyük. Bununla birlikte GLB, şehirde olduğu kadar off-road şartlarında da iddialı bir araç.

Etkileyici performans

GLB isteğe bağlı olarak iki çekişli veya dört çekişli (4 Matic) olarak alınabiliyor. GLB’nin güçlü dizel ve benzinli motorları yüksek verimlilik sunabiliyor. Bunlar arasında 1.3 lt’lik benzinli bir versiyon bulunuyor. GLB 200’de bulunan bu motor, 150 beygir güç sunuyor. Diğer benzinli model GLB 250 4Matic ise 2.0 lt 224 beygir güç sağlıyor.

Araçta ayrıca GLB 200 d ve GLB 220d 4 Matic şeklinde iki farklı dizel motor seçeneği mevcut. 2.0 lt seçenekli bu araçlar sırasıyla 150 ve 190 beygir güç üretiyor.

GLB’nin en güçlüsü ise, kuşkusuz AMG imzalı olanı. AMG GLB 35 4 Matic, 306 beygirlik performanslı motora, 5.2 saniye gibi etkileyici bir 0-100 km/s hızlanmasına sahip.