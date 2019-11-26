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    HaberlerEkonomi HaberleriMerkez Bankası, Katar Merkez Bankası ile swap anlaşmasını tadil etti
    26.11.2019 - 11:29 | | AA

    Merkez Bankası, Katar Merkez Bankası ile swap anlaşmasını tadil etti

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Katar Merkez Bankası ile 17 Ağustos 2018'de imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması, 25 Kasım 2019'da Doha'da düzenlenen bir törenle tadil edildi.

    Merkez Bankası, Katar Merkez Bankası ile swap anlaşmasını tadil etti

    TCMB'den Banka ile Katar Merkez Bankası arasında imzalanan swap tadil anlaşmasına ilişkin bir duyuru yayımladı.

    Yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmayı ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamayı amaçlayan swap anlaşması ile anlaşma tutarı 3 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 5 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi.

     

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