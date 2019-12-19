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    HaberlerEkonomi Haberleri Merkez Bankası rezervleri azaldı
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    19.12.2019 - 14:55 | | AA

    Merkez Bankası rezervleri azaldı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 988 milyon dolar azalarak 103 milyar 881 milyon dolara düştü.

    Merkez Bankası rezervleri azaldı

    TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

    Buna göre, 13 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 148 milyon dolar düşüşle 77 milyar 898 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 6 Aralık'ta 79 milyar 46 milyon dolar seviyesindeydi.

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 840 milyon dolar azalışla 26 milyar 823 milyon dolardan 25 milyar 983 milyon dolara geriledi.

    Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 988 milyon dolar azalarak 105 milyar 869 milyon dolardan 103 milyar 881 milyon dolara düştü.

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