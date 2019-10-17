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    HaberlerEkonomiMerkez Bankası rezervleri geriledi
    17.10.2019 - 14:42 | | AA

    Merkez Bankası rezervleri geriledi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 626 milyon dolar azalarak 104 milyar 205 milyon dolar oldu.

    Merkez Bankası rezervleri geriledi

    TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

    Buna göre, 11 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 445 milyon dolar azalışla 78 milyar 396 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 4 Ekim'de 79 milyar 841 milyon dolar seviyesindeydi.

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 181 milyon dolar azalışla 25 milyar 990 milyon dolardan 25 milyar 809 milyon dolara geriledi.

    Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 626 milyon dolar azalışla 105 milyar 831 milyon dolardan 104 milyar 205 milyon dolara indi.

    Polis, trenin çarpmak üzere olduğu aracın sürücüsünü son anda kurtardı.
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