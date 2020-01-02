Merkez Bankası temerrüt faiz oranını yüzde 15,00 olarak tespit etti

Merkez Bankası, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranını yıllık yüzde 15,00 olarak tespit etti.

Merkez Bankası'nın konu ile ilgili Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 15,00, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 260,00 Türk Lirası olarak tespit edildi.

Geçen yıl söz konusu oran yüzde 21,25, tutar ise 245,00 TL seviyesinde bulunuyordu.

Belirlenen bu oran ve tutar 01/01/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.