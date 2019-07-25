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    HaberlerEkonomiMerkez Bankası toplam rezervleri geriledi
    25.07.2019 - 15:19| AA

    Merkez Bankası toplam rezervleri geriledi

    Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 98 milyar 320 milyon dolara geriledi.

    Merkez Bankası toplam rezervleri geriledi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 558 milyon dolar azalarak 98 milyar 320 milyon dolara geriledi.

    TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 19 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 616 milyon dolar azalışla 75 milyar 67 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 12 Temmuz'da 75 milyar 683 milyon dolar seviyesindeydi.

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 58 milyon dolar artışla 23 milyar 195 milyon dolardan 23 milyar 253 milyon dolara yükseldi.

    Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 558 milyon dolar azalarak 98 milyar 878 milyon dolardan 98 milyar 320 milyon dolara düştü.

     

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