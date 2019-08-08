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    HaberlerEkonomiMerkez Bankası toplam rezervleri yükseldi
    08.08.2019 - 14:53| AA

    Merkez Bankası toplam rezervleri yükseldi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 181 milyon dolar artarak 98 milyar 569 milyon dolar oldu.

    Merkez Bankası toplam rezervleri yükseldi

    TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 2 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 429 milyon dolar artışla 75 milyar 400 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 26 Temmuz'da 74 milyar 971 milyon dolar seviyesindeydi.

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 248 milyon dolar azalışla 23 milyar 417 milyon dolardan 23 milyar 169 milyon dolara geriledi.

    Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 181 milyon dolar artarak 98 milyar 388 milyon dolardan 98 milyar 569 milyon dolara yükseldi.

    Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
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