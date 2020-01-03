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    HaberlerEkonomi Haberleri Merkez Bankası zorunlu karşılıklar için komisyon oranlarını açıkladı
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    03.01.2020 - 09:34 |

    Merkez Bankası zorunlu karşılıklar için komisyon oranlarını açıkladı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılıklar için komisyon oranlarını açıkladı.

    Merkez Bankası zorunlu karşılıklar için komisyon oranlarını açıkladı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yabancı para zorunlu karşılıklar için komisyon oranlarını açıkladı.

    TCMB, ABD doları cinsinden mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) yükümlülükleri için tutulması gereken tutara kadar olan kısmı için komisyon oranını 0,025 olarak açıkladı.

    Euro ve ABD Doları olarak tutulan döviz tutarlarının ABD doları dışındaki dövizler cinsinden mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) yükümlülükleri için tutulması gereken tutara kadar olan kısmı i+çin komisyon oranı 0,0025 olarak belirlendi.

    Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
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