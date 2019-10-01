01.10.2019 - 10:09 | | AA
Merkez Bankası'ndan swap hamlesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açıldı.
Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruya göre bankaların likidite yönetimindeki etkinliğinin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası'nın açılmasına karar verildi.
İşlemler, döviz ve efektif piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dahilinde alım/satım yönünde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecek. Söz konusu piyasada Merkez Bankası taraflı işlemlere yarından itibaren başlanacak.
İşlemlere ilişkin ayrıntılar veri dağıtım sistemleri aracılığı ile günlük olarak ilan edilecek.
Mardin’de turizm rekoru kırıldı!UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen 7 bin yıllık Mardin’e gelen turist sayısı, geçen yılın ilk 9 ayına göre yüzde 50 artış gösterdi. Tarihi kenti, bu yılın ilk 9 ayında 800 bini yatılı 4 milyon turist ziyaret etti. Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Mardin'de bu yılki hedefimiz bir milyonu yatılı 5,5 milyon turist. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile bu heyecanımızı somut hale getirme arzusundayız. Şu ana kadar belirlediğimiz hedefe yüzde 80 ulaştık" dedi.