Merkez enflasyon beklentisini düşürdü

1.9 puan aşağı çekildi

Uysal, TCMB İstanbul Şubesi’nde “Enflasyon Raporu 2019-IV Bilgilendirme Toplantısı”nda yaptığı sunumda, enflasyon tahminlerini açıkladı. Enflasyonu düşürmeye odaklı, sıkı bir para politikası duruşu ve güçlü bir politika koordinasyonu altında enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını belirten Uysal, 2019 yıl sonuna dair enflasyon tahminini 1.9 puan aşağı yönlü güncellediklerini söyledi.

Murat Uysal, “Enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki kademeli toparlanmanın süreceğini tahmin ediyoruz” dedi. Uysal’ın verdiği diğer bazı mesajlar şöyle:

“Merkez Bankası politika faizindeki indirimlerin yanı sıra enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki düşüş ile bankacılık sektörü likiditesindeki iyileşmeye bağlı olarak kredi ve mevduat faizleri belirgin oranda gerilerken, kredi büyümesi arz ve talep kaynaklı olarak hız kazandı.

Tüketici enflasyonunun, ekim ayında da tek hanede kalacağını, ancak yılın son iki ayında ters baz etkisiyle bir miktar yükseleceğini öngörüyoruz.

Enflasyonu en kısa sürede kalıcı olarak tek haneye, ardından da yüzde 5 olan nihai hedefimize düşürmeye odaklanmış durumdayız.

Eylül ayı PPK toplantısından itibaren geçen süre zarfındaki veri akışı enflasyonun ana eğiliminde kayda değer bir iyileşmeye işaret etti.”

Merkez Bankası Uysal, “Özellikle son dönemdeki mevduat büyümesinin Türk lirası ağırlıklı olduğunu söyleyebilirim. Dolarizasyonda çok ciddi bir çözülme yok, yatay bir seyire girdi ama yeni mevduat artışlarının ağırlıklı Türk lirası tarafında olduğunu gözlemliyoruz” dedi.

Soruları da yanıtladı

Toplantıda ekonomistlerin ve gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Uysal’ın verdiği cevaplardan öne çıkan başlıklar şöyle:

“Haziran 2019’dan itibaren finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte kredilerde canlanma sürecinin başladığını görüyoruz. Kur etkisinden arındırılmış kredi büyümesi yaklaşık yüzde 5, TL kredi büyümesi ise yüzde 7.5’ler seviyesine yükseldi. Burada belirsizliklerin azalması, likidite koşullarının iyileşmesi kredi arzını olumlu etkiliyor.

Yeni Ekonomi Programı’nın hedeflerinin ulaşılabilir olduğunu düşünüyoruz. Özellikle 2020’de büyüme hedefi, enflasyon ve fiyat istikrarı hedeflerimizle çelişmiyor.

Reel sektör son bir yıllık dönemde 33 milyar dolarlık borç azaltımına gitti. Reel sektör firmaları kısa vadede açık pozisyon riski taşımıyor.

İstanbul Finans Merkezi’nde bizim bir yerimiz var ve orada binamız yapılacak. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Türkiye’deki finansal sistem ve bankacılık sisteminin her türlü olası risklere karşı hazırlıklı ve dayanıklı olduğunu belirtmek isterim.”