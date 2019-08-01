Merkez enflasyon tahminini indirdi

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, göreve başladıktan sonra ilk kez basının karşısına çıktı. 2019 yıl sonu enflasyon tahminini 0.7 puan aşağı yönlü revize ettiklerini belirten Uysal, önümüzdeki dönemdeki olası faiz indirimleri için ise, “Hem fiyat istikrarındaki, hem de finansal istikrardaki gelişmelere bağlı olacak” dedi.

Uysal, ‘Enflasyon Raporu’ toplantısında yaptığı konuşmada, enflasyonu düşürmeye odaklı sıkı bir para politikası duruşu ve güçlü politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngördüklerini belirtti.

Uysal, “Enflasyonun 2019 sonunda yüzde 13.9 olarak gerçekleşeceğini, 2020 sonunda yüzde 8.2’ye, 2021 sonunda ise yüzde 5.4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz” dedi.

TL’ye güven arttı

Enflasyondaki düşüşün yanı sıra parasal sıkılaştırma, gıda fiyatlarındaki aşağı yönlü güncellemelerin yıl sonu enflasyon tahminini olumlu etkilediğini belirten Uysal, şunları söyledi:

“Çıktı açığındaki yukarı yönlü sınırlı revizyon ile alkollü içecekler ve tütün grubundaki vergi ayarlamaları bir önceki rapor dönemine göre yıl sonu enflasyon tahminlerimize yükseltici etkide bulundu. Bu doğrultuda, nisanda yüzde 14.6 açıkladığımız 2019 sonu tüketici enflasyon tahminini yüzde 13.9’a indirdik. Tahminimizi, 0.7 puan aşağı yönlü güncelledik.”

Gelecek döneme yönelik enflasyon görünümü ve para politikasındaki duruş ve sıkılık söyleminin TL’ye güveni artırarak enflasyon beklentilerini olumluya çevirdiğini ifade eden Uysal, “Dolarizasyonda bir miktar daha pozitif döneme gireceğimiz beklentisini bizde oluşturuyor” dedi.

Uysal, Türkiye’de parasal duruşun makul olup olmadığı konusunda referans alınan temel değişkenlerden bir tanesinin emsal ülkelerdeki reel faiz oranları olduğunu belirtti. Uysal, emsal ülke ile Güney Afrika ve Güney Kore gibi ülkeleri ifade ettiğini söyledi.

Sterilize edilecek

Uysal, Hazine’ye aktarılan ihtiyat akçesine ilişkin de şunları söyledi:

“Yaklaşık buradan gelecek tutarın yarıya yakın kısmı şu anda Hazine hesaplarına geçmiş bulunuyor. Burada enflasyonist etki konusunda bazı endişeler var. Mevcut parasal duruşumuz ve sıkılığımız bundan gelecek negatif etkiyi telafi edebilecek. Burada asıl bir mekanizma çalışacak, sistemin swaplar dahil 130 milyar liralık fonlama ihtiyacı var. Buradan gelecek yaklaşık 40 milyar lira sistemin fonlama ihtiyacını belli ölçüde azaltacak. Dolayısıyla Merkez Bankası’nın sisteme fonladığı tutar aynı miktarda azalmış olacak. Dolayısıyla bu bir nevi sterilize edilmiş olacak.” Uysal, bankanın bazı birimlerini öncelikli olarak İstanbul’a taşıyacaklarını da kaydetti.

Hedeflere odaklandık

Eski Başkan Murat Çetinkaya’nın yerine göreve gelmesinin kanun ve yasal düzenlemelere göre alınmış bir karar olduğunu vurgulayan Çetinkaya, “Biz şu anda görevi üstlenmiş ekip olarak tüm enerjimizi hedeflerimize odaklamış vaziyetteyiz. Fiyat istikrarı ve finansal istikrar doğrultusunda ekip olarak bütün vaktimizi yoğunlaştırmış vaziyetteyiz” dedi. Uysal, şunları kaydetti:

“Merkez Bankası’nın bir bağımsızlığı var. Araç bağımsızlığı ve amaç bağımsızlığını ayırmak lazım. Para politikası kararlarını kurul üyelerimizle, elimizdeki verileri değerlendirerek, veri odaklı yaklaşımla bağımsız şekilde veriyoruz. Son toplantımızda zaten bu şekilde karar verdik. Enflasyon hedeflemesi konusunda görevimizi yaparken ve araç bağımsızlığını uygularken herhangi bir endişe ve rahatsızlığımız bulunmuyor.”

Merkez Bankası’nın enflasyon hedefini hükümetle birlikte belirlediğine işaret eden Uysal, “Amaç bağımsızlığı derken bunu dikkate almak lazım. Ancak bu hedefe ulaşırken kullanacağımız araçlar noktasında bağımsızlığımız var” dedi.

Yeni indirim

Yılın geri kalanı için beklenen faiz indirimine yönelik soruya Uysal, “Önümüzdeki dönemde kayda değer alan olduğunu söyledik, ancak bunun kullanımı, zamanlaması ve boyutu hem fiyat istikrarındaki hem de finansal istikrardaki gelişmelere bağlı olacak. Verilere odaklı karar vereceğiz. Bu nedenle bir seviye belirtmek uygun olmaz” yanıtını verdi.