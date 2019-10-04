Mersin’e kadın eli daha çok değecek

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, “Mersin’in çok daha güzel olmasını istiyorum. Bu işi yaparsa kadınlar yapar” diyerek kadın personel istihdam edeceklerini açıklaması üzerine, büyükşehir belediyesi, sahada görev yapmak üzere toplam 100 kadın personel alımı için ilana çıktı.

Atamalar yapıldı

Göreve gelince Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu’nu oluşturan ve geçtiğimiz günlerde yapılan meclis toplantısı ile Kadın, Aile ve Çocuk Dairesi Başkanlığı’nı kuran Seçer, büyükşehir belediyesi bünyesinde 5 daire başkanlığına kadın daire başkanları atadığını, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı alanları kadınlara emanet ettiğini belirtti.

Kadınların 50’si, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, diğer 50’si ise, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nda görevlendirilecek.