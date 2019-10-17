17.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Mesa Cadde’de 0.99 faiz fırsatı
Mesa, Aslan Yapı ve Caba ortaklığında İstanbul Maltepe’de hayata geçirilen Mesa Cadde projesindeki konutlar 180 ay vade ve yüzde 0.99 faiz seçeneğiyle satışa sunuldu.
Adalar manzarasına sahip proje, 4 blok halinde yükseliyor. 1+1’den 4+1’e kadar farklı tip ve büyüklüklerde toplam 253 dairenin yer aldığı sitede yaşam Aralık 2020’de başlayacak.
Mimari ödül aldı
European Property Awards’ta ‘Architecture Multiple Residence for Turkey Çoklu Konut Mimarisi’ kategorisinde ödüle layık görülen projede örnek daire tamamlandı. Ziyarete hazır hale gelen örnek daire projedeki yaşama ilişkin öngörü veriyor.
Projede, mağazalar, cafeler ve restoranlarla donatılmış alışveriş caddesi, açık hava şöminesi, bahçe, yoga ve pilates için ayrılmış çim alanlar, açık hava sineması, aktivite ve etkinlik alanları yer alacak.
Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralıEsenyurt’ta yolda seyir halinde ilerleyen minibüs sürücüsü, aniden yavaşlayarak sağ dönüş yapınca arkasından hızla gelen motorun çarpmasına neden oldu. Yüksek hızla seyir halinde olan motor sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.