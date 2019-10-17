Mesa Cadde’de 0.99 faiz fırsatı

Adalar manzarasına sahip proje, 4 blok halinde yükseliyor. 1+1’den 4+1’e kadar farklı tip ve büyüklüklerde toplam 253 dairenin yer aldığı sitede yaşam Aralık 2020’de başlayacak.



Mimari ödül aldı



European Property Awards’ta ‘Architecture Multiple Residence for Turkey Çoklu Konut Mimarisi’ kategorisinde ödüle layık görülen projede örnek daire tamamlandı. Ziyarete hazır hale gelen örnek daire projedeki yaşama ilişkin öngörü veriyor.



Projede, mağazalar, cafeler ve restoranlarla donatılmış alışveriş caddesi, açık hava şöminesi, bahçe, yoga ve pilates için ayrılmış çim alanlar, açık hava sineması, aktivite ve etkinlik alanları yer alacak.